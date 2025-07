Kiszivárgott részletek miatt halasztaná el az esküvőjét Selena Gomez - Új, szigorú intézkedéseket vezettek be

Ahogy megírtuk, lapinformációk szerint Selena Gomez és Benny Blanco heteken belül megtartják esküvőjüket a kaliforniai Montecitóban. Az eljegyzésük tavaly volt, most pedig már a kétnapos ünnepség előkészületei zajlanak.

Selena Gomez és Benny Blanco szuperbiztonságos esküvőt szeretnének

Forrás: GC Images

Selena Gomez szuperbiztonságos esküvőre készül

A Daily Mail beszámolója szerint a pár fokozott biztonsági intézkedéseket vezet be, miután július 14-én kiszivárogtak a ceremóniára vonatkozó tervek, beleértve a vendéglistát, a dátumot és a helyszínt. „Selena esküvőjének biztonsága rendkívül fontos lesz, mert nemcsak ő közszereplő, hanem a vendégek közül is sokan azok lesznek” – nyilatkozta egy bennfentes a lapnak. A 33 éves énekesnő azt is fontolgatja, hogy teljes telefontilalmat vezet be a vendégek között. „Még nem tudja, hogy engedélyezze-e az embereknek, hogy használják a telefonukat, de szeretné, ha minden meghívott jelen lenne” – tette hozzá a forrás.

„Megduplázzák a biztonsági intézkedéseket”

Egy másik, a párhoz közel álló informátor arról számolt be, hogy Selena és benny sűrű időbeosztása miatt képtelenség lenne az esküvő elhalasztása vagy új helyszín keresése. „Ha később lenne, akkor elgondolkodnának a változtatáson, de ez most lehetetlen feladat. Ráadásul nem akarják elhalasztani az esküvőt, és új helyszínt sem szeretnének keresni” – mondta a bennfentes. „Ehelyett inkább megduplázzák a biztonsági intézkedéseket, hogy a rendezvény a lehető legprivátabb legyen” – nyilatkozta a jólértesült.