„Ez volt életem legszebb éve" Selena Gomez érzelmes vallomással ünnepelte a születésnapját

Hihetetlen, de igaz, július 22-én 33 éves lett az egykori tinisztár. A rajongók szeme láttára nőtt fel a fiatal színésznő, aki egy gyönyörű és sokoldalú sztárrá vált felnőttkorára. Selena Gomez az elmúlt években nem csak a filmvásznon, hanem énekesnőként a színpadon is letette a névjegyét, később pedig producerként már saját sorozatot is készített. A sokoldalú világsztár saját bevallása szerint most van a csúcson, és egy érzelemdús Instagram-bejegyzésben elárulta, hogy élete legboldogabb évén van túl, mind a magánéletében, mind szakmailag.

Selena Gomez 33 éves lett

Forrás: WireImage

Selena Gomez élete tele volt hullámvölgyekkel

Selena a 2000-es évek eleje óta aktív gyerekszínész és énekes, ám az áttörésre mégis éveket kellett várnia. A Disney Channel több sorozatában is megjelent kezdetben mellékszereplőként, később pedig már főszereplőként is. A legismertebb szerepei a Varázslók a Waverly helyről, és a Zac és Cody sorozatok voltak. Ezen kívül már a korai Hannah Montana epizódokban is szerepelt, és néha megcsillogtata az énekhangját, azonban az előadói képességeit végül csak 2009-ben kezdték el elismerni, amikor megalapította a Selena Gomez & the Scene nevű együttest. Éveken keresztül küzdött azért, hogy lebontsa magáról a tinisztárként ráaggatott sztereotípiákat, és hogy végre komolyabb szerepeket és felkéréseket kaphasson. Ezen a helyzeten nem segített az sem, hogy 2011-ben összejött Justin Bieberrel. A kandai világsztár ugyanis éppen a karrierje csúcsán állt, emiatt pedig rengeteg támadást kapott Selena a kapcsolatuk alatt. A viharos szerelmük végül két év után véget is ért, azonban a se veled sem nélküled viszonyuk még sokáig folytatódott, a botrányaik következményeit pedig a mai napig cipelik.

Selena Gomez betegségei

Selena Gomez sosem tagadta, hogy bipoláris zavarral diagnosztizálták, emellett pedig lupusszal küzd, amely egy gyógyíthatatlan autoimmun betegség. Az állapota miatt gyakran jojózott a testsúlya, később pedig veseáltültetésre volt szüksége. Ekkoriban szintén rengeteg támadást kapott a testsúlygyarapodása miatt, azonban végül sikerült lefogynia és rendbe hoznia önmagát. Az egészségével párhuzamosan a magánélete is rendeződött, amikor két és félévvel ezelőtt összejött Benny Blancóval, aki tavaly decemberben eljegyezte szerelmét. Selena és Benny a pletykák szerint még idén összeházasodhatnak egymással, az esküvőjük részleteiről itt írtunk korábban.