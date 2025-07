Lebuktak: a világhírű énekesnő Sia egy 21 évvel fiatalabb botránycelebbel jár - Fotó!

Sia fülig szerelmes: a paparazzik által készített képeken látható, hogy a 49 éves énekesnő csillogó szemekkel hallgatja új partnere, a 28 éves Harry Jowsey mondandóját, miközben egy Los Angeles-i vacsoráról tartanak hazafele. A gerlepár végig fogta egymás kezét, és nem foglalkoztak a fotósok hadával sem.

Sia egy 21 évvel fiatalabb botránycelebbel kavar

Sia és a fiatal párja felvállalta a kapcsolatát

A DailyMail beszámolója szerint az elmúlt hetekben többször is randevúzott egymással a különc páros két tagja, de most először viselkedtek úgy, mint akik nem akarnak már tovább titkolózni. Több száz méteren keresztül sétáltak beszélgetve és összebújva, miközben végig tisztában voltak vele, hogy a kamerák követi őket mindenhova. A lap arról is írt, hogy az énekesnő, akinek eredetileg Sia Furler a neve, mindössze néhány hete adta be a válókeresetét, miután a második férjével Dan Bernadóval megromlott a házasságuk. Úgy látszik, hogy nem sokáig kellett egyedül lennie az énekesnőnek, hanem egyik ausztrál honfitársával Harry Jowsey-vel vigasztalódik. De ki is ez jóvágású, fiatal csajozógép?

Harry Jowsey a Netflix párkereső műsorainak királya

Azok számára, akik messziről elkerülik az ismerkedős műsorok világát, eláruljuk, hogy Harry a Netflix To hot to handle (Ellenálhatatlan kísértés) című műsorával tett szert ismertségre. Ezenkívül szerepelt a Törött szívek szigetén című párkereső sorozatban is, majd később Podcast csatornát indított "Datin Harry jowsey" néven. Nemrég versenybe szállt az amerikai Dancing With the Starsban is, és kipróbálta magát az üzleti életben is. A különböző műsorokban különböző hölgyek oldalán találta meg az ideiglenes boldogságot, ezen kívül együtt járt korábban Lucy Hale-vel is, és Jessica Vestallal is. Ezek a kapcsolatok azonban rövidéletűeknek bizonyultak minden esetben Harry életmódja miatt. A fiatalember nemrég azzal került a köztudatba, hogy homofób megjegyzéseket tett élő adásban, valamint elárulta, hogy alkoholproblémákkal küzd. Ezek után remélhetőleg Sia mellett kicsit komolyabbá válik majd a botrányceleb.