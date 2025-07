Nem bujkál Vilmos herceg szeretője: gyakori vendég a királyi család rendezvényein

2019 óta számtalan alkalommal került elő Rose Hanbury neve, mint Vilmos herceg szeretője. Bár hivatalosan soha nem ismerték el, hogy kavartak egymással, soha nem is tagadták, hogy romantikus viszony lett volna közöttük. Cholmondeley hetedik márkijának felesége évekig a wales-i házaspár szomszédjában lakott és rendkívül közeli kapcsolatot ápolt Katalin hercegnével és a férjével. Ez a szoros barátság azonban pillanatok alatt semmissé vált, amikor néhány bulvárlap megszellőztette 2019-ben, hogy Rose és Vilmos erkölcstelen viszonyt folytat egymással. Katalin hercegné a pletykák hatására megszakította a kapcsolatot a barátnőjével, és azóta nem is találkoztak egymással, pedig előtte minden rendezvényre együtt jártak. A királyi család soha nem cáfolta a híreszteléseket, ami különösen érdekes annak fényében, hogy mindkét érintett fél házas.

Vilmos herceg szeretője Rose Hanbury és Katalin hercegné korábban sülve-főve együtt járt mindenhova

Vilmos herceg szeretője a vádak ellenére sem tűnt el a reflektorfényből

A wales-i herceg állítólagos szeretője a mai napig gyakori vendég a királyi család háza táján. Bár Vilmos herceg és Katalin hercegné érhető okokból kerüli őt, attól még Rose Hanbury a férjén keresztül továbbra is tagja a brit arisztokráciának és ezt nem is titkolja. Emellett egy konzervatív politikus tanácsadójaként is dolgozott, akivel szintén rendszeresen megfordult a palotában. Rose a férjével együtt részt vett III. Károly király koronázásán is, és ott volt a legutóbbi banketten is - számolt be róla a ShowNews.

Ki az a Rose Hanbury?

Egykori brit modell, aki 2009-ben ment feleségül Cholmondeley hetedik márkijához David Rocksavage-hoz. A 41 éves, három gyermekes édesanya a nagymamáján keresztül maga is nemesi származású, és emiatt fiatalkora óta ismeri Vilmos herceget és gyakori vendég a palotában. Középiskolás korukban többször is felmerült, hogy randizott egymással a trónörökös és a fiatal Rose, de végül ezeket a pletykákat sem erősítette meg senki. További érdekesség Rose-sal kapcsolatban, hogy férje David 24 évvel idősebb nála, és a villámgyors esküvőjük váratlanul ért mindenki Angliában, ugyanis még csak néhány hónapja voltak együtt, amikor összeházasodtak. Később kiderült, hogy azért kellett sietni a házassággal, mert Rose teherbe esett az angol lordtól.