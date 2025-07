Kiderült, mi fáj a legjobban Brad Pittnek: alkoholproblémáiról is vallott a színész

Brad Pitt a Travis és Jason Kelce New Heights című podcastjának legújabb epizódjában nyíltan beszélt az elmúlt időszak megpróbáltatásairól. Elmondta, hogy rengeteg veszteség érte, és van, ami ezek közül kiheverhetetlen.

Angelina Jolie és Brad Pitt a Mr. és Mrs. Smith-ben

Brad Pitt már nem tudja átírni a múltat

Brad Pitt és Angelina Jolie válása éppen olyan viharos volt, mint a szerelmük. Ám sárdobálás ide vagy oda, a színész elmondta, hogy nem hibáztatja mindenért Angelinát, aki egyébként a mai napig képtelen megbocsátani neki, tudja, a feleségével és gyerekeivel való kapcsolat megromlása rajta is múlt. Brad Pitt most új fejezetet nyitna az életében és erre minden lehetősége megvan: még mindig rettentően sikeres, ráadásul Ines de Ramónban társra is talált, de mégsem maradéktalan a boldogsága. „A válás, ami megosztó és mérgező volt, olyan sok éven át irányította az életét. Szerette Angelinát, és tudja, hogy hibákat követett el” - nyilatkozta egy bennfentes az US Weeklynek.

Amikor abbahagyta az ivást, sok mindent elkezdett másként látni

A színész életét nem csupán a jogi viták árnyékolták be. A 2016-os repülőgép-incidens, valamint alkoholproblémái tovább súlyosbították a helyzetet. „A gyerekeket ellene fordították” – fogalmazott a forrás. Pitt korábban Dax Shepard Armchair Expert című műsorában így nyilatkozott az Anonim Alkoholisták gyűléseiről, amelyknek rendszeres résztvevője volt: „Nagyjából térden állva jártam oda. Fel kellett ébrednem. Mindent megpróbáltam. Nehéz időszak volt. Mindent újra kellett kezdenem”. „Amióta abbahagyta az ivást, minden megváltozott” – nyilatkozta egy jólértesült, aki azt is hozzátette, Pitt legnagyobb fájdalma továbbra is az, hogy tönkrement a gyerekeivel való kapcsolata. „A legnagyobb bánata, hogy ezt nem tudja helyrehozni” – mondta a bennfentes. „Az ügynek vége, de senki se nyert” – szögezte le, és arról is beszélt, hogy a múlt árnyékaitól Pitt nem szabadulhat, az egész életére rányomja a bélyegét.