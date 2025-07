Brad Pitt nem kertelt: ezt gondolja Jennifer Aniston és hipnotizőr pasija kapcsolatáról

Hetekkel ezelőtt egy rejtélyes férfi bukkant fel Jennifer Aniston mellett, aki nem más, mint Jim Curtis hipnoterapeuta és coach. A színésznő, annak ellenére, hogy párját szoknyavadásznak tartják, boldogabb, mint valaha és a barátaik szerint is remekül összeillenek. Most Brad Pitt is megszólalt Aniston szerelmi életével kapcsolatban.

Brad Pitt örül annak, hogy Jennifer boldog

Forrás: Getty Images Europe

Brad Pitt boldog, hogy Jen szerelmes

Úgy tudni, Brad Pitt örül, hogy exfelesége, Jennifer Aniston boldog és szerelmes. Erről a színész barátja számolt be a Daily Mailnek. „Brad nem is lehetne boldogabb. Odaáig van azért, hogy Jen megtalálta a szerelmet egy olyan férfival, akivel szemmel láthatólag megvan az összhang és a kémia” - nyilatkozta, és hozzátette, Pitt a 2005-ös válásuk ellenére még mindig nagyon kedveli Jent, akivel egykor Hollywood álompárjának számítottak. Házasságuk 5 évig tartott, ugyanis - ahogy köztudott - Brad Pitt a Mr. és Mrs. Smith forgatásán összejött a filmbeli partnerével, Angelina Jolie-val, akivel hosszú válási procedúrán ment át az elmúlt években.

Egykor Hollywood álompárja voltak

Forrás: Getty Images North America

Aniston sokáig volt egyedül

A Pitt-től való válás után Jennifer hosszú szinglilét után 2015-ben hozzáment Justin Theroux-höz, de 3 év után véget ért az a kapcsolat is. Anistonnak azóta nem lehetett komoly kapcsolatáról tudni: eddig. Hogy Jim Curtis hosszú távon is boldoggá teszi-e a színésznőt, nem tudni, ugyanis a férfi nem árul zsákbamacskát: párkapcsolati kudarcairól önéletrajzában is ír.