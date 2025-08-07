Szívszorító vallomás: Brad Pitt nem tudta, hogy ez lesz az utolsó üzenete az édesanyjának

A Today Show júniusi adásában Brad Pitt sugárzó mosollyal az arcán köszönte meg édesanyjának, hogy minden reggel nézi a műsort. A színész akkor egy puszit is fújt a kamerába, majd kedvesen odasúgta: „Jane Pittnek. Szeretlek, anya.” Alig több mint egy hónappal később Jane Etta Pitt elhunyt. A szomorú hírt a család szerdán erősítette meg.

Brad Pitt és édesanyja, Jane Etta Pitt 2012-ben

Forrás: Getty Images

Jane Pitt 1940-ben született Memphisben, Tennessee államban. Általános iskolai tanárként és iskolai tanácsadóként dolgozott, férjét, Williamet az Oklahoma Baptista Egyetemen ismerte meg. 1962-ben házasodtak össze, és három gyermeküket – Bradet, Dougot és Julie-t – Springfieldben nevelték fel. Jane és férje többször is elkísérték fiukat a vörös szőnyeges megjelenésekre.

Brad Pitt már korábban is beszélt édesanyjáról, akit úgy jellemzett: „nagyon-nagyon szerető”. Egy interjúban azt is elmondta, hogy bár a bulvársajtó néha démonizálja, az édesanyjában „egy cseppnyi rosszindulat sincs”. „Nagyon nyitott, őszinte ember, mindig mindenki boldogságát keresi” – fogalmazott akkor.

Jane halálhírét Brad unokahúga, Sydney osztotta meg először egy szívszorító Instagram-bejegyzésben. Ebben így búcsúzott szeretett nagymamájától:

Még nem álltunk készen arra, hogy elmenj. De a tudat, hogy újra énekelhetsz, táncolhatsz és festhetsz, egy kis vigaszt ad. Ha ismerted őt, tudtad, hogy hatalmas szíve van. Mindent és mindenkit feltétel nélkül szeretett. Festeni tanított, hitre, kedvességre, örömre. Minden napot ajándéknak tekintett.

Sydney azt is hozzátette, hogy Jane 14 unokájának életében is aktív szerepet játszott, mindig tudta, hol tartanak, miben segíthet nekik. „A szeretete határtalan volt – ezt mindenki érezte, aki csak egyszer is találkozott vele. Nem tudom, hogyan tovább nélküle, de tudom, hogy itt van minden ecsetvonásban, minden mosolyban, minden kolibriben.”

Brad Pitt édesanyja nem láthatta az unokáit

Jane-t férje, három gyermeke és 14 unokája gyászolja. Fia, Doug három gyermek édesapja (Sydney, Landon, Regan), lánya, Julie pedig hat gyermeket nevel férjével, Scott Neallal. Brad Pitt hat gyermeke közül három vér szerinti (Shiloh, Knox és Vivienne) unokája Jane-nek, hármat pedig volt feleségével, Angelina Jolie-val fogadtak örökbe (Maddox, Pax és Zahara). A családi egység azonban 2016-ban megbomlott: Angelina Jolie egy magánrepülőn történt, heves veszekedés után adta be a válókerestetet. Azóta Brad Pitt eltávolodott gyermekeitől – és egyes források szerint szülei szívét is összetörte, mivel nyolc éve nem láthatták unokáikat.