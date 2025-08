Van az a pillanat, amikor az ember rájön, hogy a világ tényleg megváltozott. Például akkor, amikor megtudjuk, hogy Liam Neeson utolsó filmjében - ami a Csupasz pisztoly rebootja - fenékdublőrt alkalmaztak. És nem, ez nem valami vad pletyka, hanem a hollywoodi valóság. Persze, ha egy olyan ikonikus franchise-t próbálunk újraindítani, amelynek a humora még VHS-en is kínosan recseg, akkor tényleg minden trükköt be kell vetni, hogy elkerüljük a blamát. Akár egy jól megvilágított hátsót is. A kérdés csak az: működik-e még ez a humor egy olyan világban, ahol a „boomer” már nem csak kormeghatározás, hanem sértés is?

A hírek szerint Liam Neeson utolsó filmje lesz ez a Csupasz pisztoly-reboot

A Csupasz pisztoly-reboot: ahol a fenéknek is dublőr kell

A Csupasz pisztoly 1988-ban szó szerint új szintre emelte a paródiát, Leslie Nielsen pedig a hülyeség koronázatlan királya lett. Az ő kőarcú abszurditása, ahogy teljes komolysággal zuhan bele egy flamingókkal teli tortába - na, az nem másolható. De a készítők mégis megpróbálták: Liam Neeson kapta meg Frank Drebin detektív fiának szerepét és ha minden igaz, ez lesz az utolsó filmszerepe is. És mivel a saját hátsóját már nem merte bevállalni, ezért fenékdublőrt kellett használni az egyik jelenetnél.

A kritikusok jól szórakoznak...

A ComingSoon.net szerint a reboot a valaha volt legjobb kritikákat kapta a sorozat történetében, ami elsőre talán meglepő lehet. Rotten Tomatoeson a legmagasabb értékelést söpörte be, úgy, hogy a film még csak pár napja jött ki, ami egy vígjátéknál főleg ritkaság.

Az kritikusok szerint az új film jól balanszíroz régi slapstickek és a modern humor között, miközben néha kikacsint a nézőkre, hogy „tudjuk, ez már nem a '90-es évek, oké!”

... Z generáció nem is érti

Csakhogy a Z generáció és az utánuk érkező fiatalok mintha már nem értenék ezt a fajta viccelődést. A látványos bénázások, az abszurd szóviccek, a direkt túltolt gagparádé nekik már túl... nos, boomer. A TikTok-generációnak, ahol a poén három másodperc alatt lefut és nincs benne metairónia, lehet, hogy Drebin hadnagy csak egy fura bácsi, aki folyton elesik.