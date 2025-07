Pamela Anderson újra divatikon – Így lett vadócból az old hollywoodi stílus nagykövete

Pamela Anderson neve örökre beégett a popkultúrába, de kevesen beszélnek róla mint kifinomult stílusikonról. Az egykori szexszimbólum a vadóc rock’n’roll feleség esztétikáját testesítette meg – ma viszont a klasszikus hollywoodi eleganciát. A Baywatch bombázója ma már letisztult, időtlen divatválasztásaival hódít, miközben új oldalát is megmutatja a nyilvánosságnak. Inspirálódj egy igazi dívától!

Pamela Anderson új stílusa

Pamela Anderson, az igazi divatikon

A 90-es években éppen annyira meghatározó volt az ikonikus stílusa, mint a mai, egyszerűen csak más életszakaszban volt, amihez másféle öltözködés dukált, amire büszkén emlékszik vissza Pamela Anderson is. Az új filmjének, a Csupasz pisztolynak promóciós turnéja során viszont teljesen új stílusban láthatjuk – és új divatpillanatok szemtanúi lehetünk.

Pamela Anderson fiatalkori stílusa

Pamela régi stílusát a vadóc, rockos és minden tekintetben szabad stílusjegyek határozták meg. Ma már a klasszikus, old hollywoodi esztétikát részesíti előnyben, amit legtöbbször csupasz, smink nélküli arcával koronáz meg. Pamela mindig is lázadó volt, de még most 2025-ben is képes arra, hogy úttörő legyen. Az idei évben az internet teljesen felrobbant, miután Pamela sorozatban több vörös szőnyeges eseményre smink nélkül ment el. Ez az ikonikus lépés ma már egész mozgalommá nőtte ki magát.

Pamela Anderson vajsárga szettje

Pamela bebizonyította a napokban, hogy nem csak teremti, de követi is a trendeket. 2025 egyik uralkodó színe a vajsárga lett. Ezzel a laza, de elegáns, csendes luxust idéző szettel tökéletesen megtestesítette a vajsárga divattrendet.

Pamela Anderson 2025

Ez a kép 100%-ban azt üvölti, hogy old hollywood, az egyedi minta, a színek, a kendő, napszemüveg, mind egy drámaian divatos outfitet képeznek. Ez a szett örökre beírta magát a divattörténelembe.

Pamela Anderson

Egyenesen a kifutóról! Pamela Anderson lágy, fagyi színekben gazdag zöld szettje felülmúlta még a kifutói megjelenést is. A metálos, szatén magas sarkú, a nagy hullámos, loknis, beszárított haj és a fehér visszafogott retikül, mind tökéletes alkotóelemei lettek az old hollywoodi esztétikájának.