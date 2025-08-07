Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 7., csütörtök Ibolya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
születésnap

Az igazság még mindig odaát van: David Duchovny 65 éves lett

Variety - Michael Buckner
születésnap X-akták David Duchovny
Bába Dorottya
2025.08.07.
Mindenki kedvenc Mulder ügynöke nyugdíjas korú lett . David Duchovny 65 éves, mi pedig megemlékezünk karrierjéről.

Fox Mulder hivatalosan is átlépte a nyugdíjkorhatárt, ám eszében sincs visszavonulni. David Duchovny 65 éves, a színész élete, ikonikus karakteréhez hasonlóan szintén igen fordulatos volt. Talán épp csak ufók és gumiemberek nem voltak benne.

David Duchovny 65 éves
David Duchovny 65 évesen sem vesztett semmit sármjából.
Forrás: Getty Images North America

Yale-ől a képernyőre: David Duchovny útja a színészetig

New Yorkban 1960. augusztus 7-én látta meg a napvilágot David Duchovny, aki igazi értelmiségi családba csöppent: édesapja író, publicista, édesanyja pedig tanár volt. Az ifjú tehetség elit iskolákba járt, középiskolában nem kisebb személy volt az osztálytársa, mint ifjabb John F. Kennedy, a legendás amerikai elnök fia.

A patinás Princeton egyetemen summa cum laude diplomát szerzett angol irodalomból, majd a Yale egyetemen folytatta a mesterképzést.

Diplomaszerzés után elkezdte a doktori képzést is, ám azt végül soha nem fejezte be, ugyanis 1987-től kezdve beindult színészi karrierje. Első szerepe egy sörreklámban volt, alig egy évvel később pedig a Dolgozó lány c filmben tűnt fel. A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján több kisebb-nagyobb produkcióban megfordult, melyek közül a Beethoven, valamint a misztikus thriller Twin Peaks DEA ügynöke volt.

Aztán eljött 1993, amikor Mulder ügynök szerepe elhozta számára a világhírt.

David Duchovny neve egyetlen szereppel forrt össze

Mintegy 193 epizódon keresztül alakította Fox Muldert, aki társával, Dana Scullyval - a mindig fantasztikus Gillian Anderson megformálásában - rejtélyes, természetfeletti ügyeket oldottak meg. A sorozat gerincét Mulder és Scully közt működő remek kémia adta, mely a televízió történetének legjobb párosává tette őket.

Az X-aktákat 2004-ben ugyan lezárták, ám 2016 és 2018 között rebootot kapott, mely feltette a koronát a misztikus thrillerre.

Mulder ügynök és Scully ügynök
Mulder és Scully ügynök verhetetlen párost alkottak az X-aktákban.
Forrás: Variety

Miért nézzünk X-aktákat 2025-ben?

Amikor az X-akták sorozat futott a televízión, a sorozatok másodhegedűsök voltak a mozifilmek mögött,  jellemzően epizodikusak voltak, költségvetésük roppant alacsony volt, szó sem volt a ma jellemző gigászi eposzokról. Ez nem volt másképp Mulder és Scully ügynök kalandjaival sem, ennek ellenére megállja a helyét a modern világban.

Ez a széria nem világmegváltó szándékkal készült, hanem könnyed, mégis intelligens szórakozást kínál a munkából hazatérő embernek. Az X-aktákban kevesebb pénz jutott díszletekre, a CGI érezhetően gagyi, ellenben a pénzbeli hiányosságokat ötletekkel és kreativitással pótolták. Mivel epizodikus, minden résszel egy kerek történetet kap az ember, nem érzi azt, hogy le kell darálnia egy egész évadot.

David Duchovny, több mint Mulder ügynök: író, zenész, színész

Persze nem Mulder ügynök volt az egyetlen szerepe, hisz a Kaliforgia c. filmsorozatban 7 éven keresztül formálta meg Hank Moodyt. Ezen felül a Mi lesz később, illetve Adam, az első c. filmekben is feltűnt.

Karrierje azonban tova terjed a képernyőn: zenészként három lemezt is kiadott folk rock, alternatív rock stílusban.

Diplomájáról sem feledkezett meg, tehetségét jól bizonyítja, hogy mintegy 7 könyvet adott ki, melyek közül a Bucky F*cking Dent, illetve a Holy Cow a legismertebbek. Nem kell hiányolnunk a mozikból és a TV-képernyőről sem, mivel jelenleg négy projektje van készülőben.

David Duchovny magánélete

Tea Leoni színésznővel 1997 és 2008 között voltak együtt, akivel két gyereket neveltek föl. 2011-ben újra megpróbálták, sikertelenül, míg három év múlva hivatalosan is el nem váltak. Különválásuk egyik oka a színész szex addikciója volt, ami ellen kezelést is kapott 2008-ban.

2025-ben feleségül vette barátnőjét, Monique Pendleberryt, akivel évekig együtt volt.

Pescetarian, azaz kizárólag halat esik, mint húst és támogatja az elektromos autókat, elkötelezett környezetvédő, aki 65 évesen sem érzi az idő vasfogát.

Titokban házasodhatott össze David Duchovny és fiatal szerelme

A fotósok kiszúrták a pár tagjai kezén a gyűrűket, ami elindította a találgatásokat. David Duchovny és 31 éves barátnője, Monique Pendleberry házasok?

Titokban házasodhatott össze David Duchovny és fiatal szerelme

Sorozatmaraton: van öt jó tippünk a hétvégére

Mire vágysz? Romantikára, macsó főhősre, izgalomra, vagy egy elgondolkodtató történetre? Íme az öt kedvenc sorozatunk hétvégi mozizáshoz.

Sorozatmaraton: van öt jó tippünk a hétvégére

3 celebpár, akik még nem jöttek össze, de mi nagyon szeretnénk

A sztárvilágban bármi megtörténhet – kivéve az, amit igazán szeretnénk. Vannak ugyanis olyan celebpárok, akik úgy illenek egymáshoz, mint a borsó meg a héja, de valamiért ezt mindenki látja, csak ők nem.

3 celebpár, akik még nem jöttek össze, de mi nagyon szeretnénk

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu