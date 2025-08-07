Az igazság még mindig odaát van: David Duchovny 65 éves lett

Fox Mulder hivatalosan is átlépte a nyugdíjkorhatárt, ám eszében sincs visszavonulni. David Duchovny 65 éves, a színész élete, ikonikus karakteréhez hasonlóan szintén igen fordulatos volt. Talán épp csak ufók és gumiemberek nem voltak benne.
New Yorkban 1960. augusztus 7-én látta meg a napvilágot David Duchovny, aki igazi értelmiségi családba csöppent: édesapja író, publicista, édesanyja pedig tanár volt. Az ifjú tehetség elit iskolákba járt, középiskolában nem kisebb személy volt az osztálytársa, mint ifjabb John F. Kennedy, a legendás amerikai elnök fia.
A patinás Princeton egyetemen summa cum laude diplomát szerzett angol irodalomból, majd a Yale egyetemen folytatta a mesterképzést.
Diplomaszerzés után elkezdte a doktori képzést is, ám azt végül soha nem fejezte be, ugyanis 1987-től kezdve beindult színészi karrierje. Első szerepe egy sörreklámban volt, alig egy évvel később pedig a Dolgozó lány c filmben tűnt fel. A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján több kisebb-nagyobb produkcióban megfordult, melyek közül a Beethoven, valamint a misztikus thriller Twin Peaks DEA ügynöke volt.
Aztán eljött 1993, amikor Mulder ügynök szerepe elhozta számára a világhírt.
Mintegy 193 epizódon keresztül alakította Fox Muldert, aki társával, Dana Scullyval - a mindig fantasztikus Gillian Anderson megformálásában - rejtélyes, természetfeletti ügyeket oldottak meg. A sorozat gerincét Mulder és Scully közt működő remek kémia adta, mely a televízió történetének legjobb párosává tette őket.
Az X-aktákat 2004-ben ugyan lezárták, ám 2016 és 2018 között rebootot kapott, mely feltette a koronát a misztikus thrillerre.
Amikor az X-akták sorozat futott a televízión, a sorozatok másodhegedűsök voltak a mozifilmek mögött, jellemzően epizodikusak voltak, költségvetésük roppant alacsony volt, szó sem volt a ma jellemző gigászi eposzokról. Ez nem volt másképp Mulder és Scully ügynök kalandjaival sem, ennek ellenére megállja a helyét a modern világban.
Ez a széria nem világmegváltó szándékkal készült, hanem könnyed, mégis intelligens szórakozást kínál a munkából hazatérő embernek. Az X-aktákban kevesebb pénz jutott díszletekre, a CGI érezhetően gagyi, ellenben a pénzbeli hiányosságokat ötletekkel és kreativitással pótolták. Mivel epizodikus, minden résszel egy kerek történetet kap az ember, nem érzi azt, hogy le kell darálnia egy egész évadot.
Persze nem Mulder ügynök volt az egyetlen szerepe, hisz a Kaliforgia c. filmsorozatban 7 éven keresztül formálta meg Hank Moodyt. Ezen felül a Mi lesz később, illetve Adam, az első c. filmekben is feltűnt.
Karrierje azonban tova terjed a képernyőn: zenészként három lemezt is kiadott folk rock, alternatív rock stílusban.
Diplomájáról sem feledkezett meg, tehetségét jól bizonyítja, hogy mintegy 7 könyvet adott ki, melyek közül a Bucky F*cking Dent, illetve a Holy Cow a legismertebbek. Nem kell hiányolnunk a mozikból és a TV-képernyőről sem, mivel jelenleg négy projektje van készülőben.
Tea Leoni színésznővel 1997 és 2008 között voltak együtt, akivel két gyereket neveltek föl. 2011-ben újra megpróbálták, sikertelenül, míg három év múlva hivatalosan is el nem váltak. Különválásuk egyik oka a színész szex addikciója volt, ami ellen kezelést is kapott 2008-ban.
2025-ben feleségül vette barátnőjét, Monique Pendleberryt, akivel évekig együtt volt.
Pescetarian, azaz kizárólag halat esik, mint húst és támogatja az elektromos autókat, elkötelezett környezetvédő, aki 65 évesen sem érzi az idő vasfogát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.