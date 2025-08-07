Az igazság még mindig odaát van: David Duchovny 65 éves lett

Fox Mulder hivatalosan is átlépte a nyugdíjkorhatárt, ám eszében sincs visszavonulni. David Duchovny 65 éves, a színész élete, ikonikus karakteréhez hasonlóan szintén igen fordulatos volt. Talán épp csak ufók és gumiemberek nem voltak benne.

David Duchovny 65 évesen sem vesztett semmit sármjából.

Forrás: Getty Images North America

Yale-ől a képernyőre: David Duchovny útja a színészetig

New Yorkban 1960. augusztus 7-én látta meg a napvilágot David Duchovny, aki igazi értelmiségi családba csöppent: édesapja író, publicista, édesanyja pedig tanár volt. Az ifjú tehetség elit iskolákba járt, középiskolában nem kisebb személy volt az osztálytársa, mint ifjabb John F. Kennedy, a legendás amerikai elnök fia.

A patinás Princeton egyetemen summa cum laude diplomát szerzett angol irodalomból, majd a Yale egyetemen folytatta a mesterképzést.

Diplomaszerzés után elkezdte a doktori képzést is, ám azt végül soha nem fejezte be, ugyanis 1987-től kezdve beindult színészi karrierje. Első szerepe egy sörreklámban volt, alig egy évvel később pedig a Dolgozó lány c filmben tűnt fel. A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján több kisebb-nagyobb produkcióban megfordult, melyek közül a Beethoven, valamint a misztikus thriller Twin Peaks DEA ügynöke volt.

Aztán eljött 1993, amikor Mulder ügynök szerepe elhozta számára a világhírt.

David Duchovny neve egyetlen szereppel forrt össze

Mintegy 193 epizódon keresztül alakította Fox Muldert, aki társával, Dana Scullyval - a mindig fantasztikus Gillian Anderson megformálásában - rejtélyes, természetfeletti ügyeket oldottak meg. A sorozat gerincét Mulder és Scully közt működő remek kémia adta, mely a televízió történetének legjobb párosává tette őket.

Az X-aktákat 2004-ben ugyan lezárták, ám 2016 és 2018 között rebootot kapott, mely feltette a koronát a misztikus thrillerre.

Mulder és Scully ügynök verhetetlen párost alkottak az X-aktákban.

Forrás: Variety

Miért nézzünk X-aktákat 2025-ben?

Amikor az X-akták sorozat futott a televízión, a sorozatok másodhegedűsök voltak a mozifilmek mögött, jellemzően epizodikusak voltak, költségvetésük roppant alacsony volt, szó sem volt a ma jellemző gigászi eposzokról. Ez nem volt másképp Mulder és Scully ügynök kalandjaival sem, ennek ellenére megállja a helyét a modern világban.