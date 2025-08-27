Örömteli hírek érkeztek Miamiból: hamarosan negyedszerre is édesapává válik a spanyol énekes. Enrique Iglesias feleségét Anna Kurnyikova ugyanis lencsevégre kapták bevásárlás közben, ahogy túlméretezett ruhákban próbálta meg takargatni a növekvő pocakját. A visszavonult orosz teniszező és a férje néhány évvel ezelőtt költözött Miamiba, ahol a gyerekeikkel együtt hétköznapi életet élnek, távol a rivaldafénytől. A házaspár ikrei Nicholas és Lucy 2017-ben születtek meg, 3 évvel későb pedig Anna életet adott a harmadik gyermeküknek is. Most pedig a teniszcsillag egyik ismerőse megerősítette, hogy még idén hatfősre bővül a csapat.

Enrique Iglesias és a felesége Anna Kurnyikova a negyedik gyermekük érkezését várja

Forrás: Getty Images North America

Enrique Iglesias imádja az apaságot és a nagycsaládos életet

A HelloMagazin kapta lencsevégre, ahogyan Anna kismama ruhákban intézte el a szokásos heti bevásárló körútját. A lap ezután felkereste a teniszező egyik barátnőjét, aki megerősítette a magazin értesüléseit, és elárulta, hogy már több hónapos terhes az édesanya, és még idén életet adhat a negyedik gyermekének. Ez azért is csodálatos hír, mert mindössze félévvel ezelőtt adott a lapnak interjút Enrique Iglesias, aki elárulta, hogy imádja az apaszerepet, és ha rajta múlna, akkor folyamatosan születnének a gyermekei:

Nyugodt a hangulat otthon, kevesebbet dolgozom mostanában, élvezem a gyerekekkel az életet. Iskolába hordom őket, nézem hogy felnőnek. Mindenegyes nap élvezni akarom ezt. Olyan érzés, mint 24 óra alatt felnőnének.

- árulta el az I like it és a Bailando énekese. Enrique és Anna 24 évvel ezelőt találkoztak egymással egy videóklipp forgatás során, és azóta töretlen a szerelmük. Jelenleg Miami egyik legnyugodtabb részén élnek, ahol szinte csak milliomosok és hírességek élnek, akik magányra és békére vágynak.