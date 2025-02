Sztárok, akiket a hideg ráz a brit királyi családtól - megvan rá az okuk

Nem csak mi, magyarok követjük a brit királyi család életét szinte percről percre, a világ minden országában vannak rajongói a monarchiának és a tagjainak. És persze utálói is. Utóbbiak is szép számban vannak, nemcsak a hétköznapi emberek, hanem a sztárok között is. Kik ők? Mutatjuk.

A brit királyi családnak valószínűleg több a rajongója a sztárok körében is, mint utálója

Forrás: JUSTIN TALLIS / AFP

Sztárok, akiknek problémájuk van a brit királyi családdal

1. Colin Firth

Colin Firth szeret szavazni, a királyi családra viszont nem lehet

Forrás: Getty Images via AFP/2022 Getty Images

A Bridget Jones sztárja bár brit, és értékeli Károly király környezetvédelmi munkáját, a monarchiával, mint államformával nincs kibékülve. Azt mondja, a szavazás a kedvenc hobbija, a brit királyi családot (ahogy minden más uralkodócsaládot) és a királyt senki nem szavazta meg.

2. Ian McKellen

Ian McKellen szerint a királyi család tagjai börtönben élnek

Forrás: AFP

A Gandalf bőrébe bújt sztár rendszeresen játszik színházban, ezért örült, amikor a néhai II. Erzsébet királynő díjat adott át neki a színészi munkájáért, ám csak addig, amíg meg nem kérdezte tőle az ekkori uralkodó, hogy jár-e még valaki színházba. McKellen szerint ez szürreális volt, miközben épp a színházművészetéért kapott tőle kitüntetést. Más oka is van, hogy sosem rajongott a királynőért: szerinte a néhai uralkodó a férjét és a fiát, Károlyt is kényszerítette a királyi életre, ami nem érti mitől lenne érdekes, hiszen a királyi család ragja gyakorlatilag börtönben élnek.

3. Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe szimplán csak republikánus

Forrás: AFP

Daniel Radcliffe-nek nem annyira a királyi család, mint a monarchia okoz problémát. Nála ez nem személyes ügy, az egész arról szól, hogy republikánusnak vallja magát, így az államforma nem igazán a kedvére való, vagy ahogy ő mondta egy interjúban: nem királypárti, és bár büszke arra, hogy angol, úgy érzi, az ország minden bajának a monarchia az okozója.

4. Noel Gallagher

Noel Gallagher felszámolná a monarchiát

Forrás: AFP

Az Oasis zenésze nem köntörfalaz, amikor a brit királyi családról kérdezik. Nemes egyszerűséggel bohócnak tartja mindannyiukat, és a brit monarchia beszüntetését szorgalmazza.