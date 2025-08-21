Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 21., csütörtök

A hollandiai hercegnőt, Catharina‑Amáliát szörnyű támadás érte

Kővári F. Luca
2025.08.21.
A 21 éves Catharina‑Amáliát egy szörnyű felnőtt filmes támadás érte. A holland hercegnőnek családja nyújt támaszt.

A 21 éves Catharina‑Amália, holland hercegnő, a trón első számú örököse hamis felnőtt filmes videó áldozata lett. A holland király, Vilmos Sándor legidősebb lányát a mesterséges intelligencia segítségével erotikus filmes sztárok testére szerkesztették, majd ezeket a deepfake, manipulált videókat számos oldalra felöltötték.

A holland hercegnőt deepfake támadás érte, édesanyja támaszt nyújt neki.
Catharina‑Amália, a holland hercegnő deepfake áldozat lett

A trónörökös főszerepet kapott ezekben az obszcén és ízléstelen videókban, mivel az AI technológiát használó bűnelkövetők a fiatal hercegnő arcvonásait illesztették rá a felnőtt filmes színészek testére. Vilmos Sándor király és Máxima holland királyné természetesen érzelmi támaszt nyújtanak lányuknak, ebben a vészterhes időszakban.

Előző esetek

Korábban már több hasonló negatív atrocitás érte a hercegnőt. 2022-ben is készítettek róla ilyen intim és teljesen megtévesztő felvételeket, valamint a holland szervezett bűnözők emberrablással fenyegették a trónörököst, így több mint egy évig kellett Spanyolországban élnie. 

2023 februárjában pedig durva body-shaming érte az interneten és bár sok rajongó a hercegnő védelmére kelt – hogy ne bántsanak a rosszakarók egy fiatal, fejlődésben lévő, gyönyörű kamaszlányt − ezután a családja igyekezett a nyilvánosságtól távol tartani.

A hatóságok már nyomoztak az üggyel kapcsolatban

A holland hatóságok azonnal intézkedtek és az FBI-jal együttműködve megtalálták az érintett weboldalakat, majd felszámolták őket. Mark Rutte miniszterelnök így nyilatkozott

Nagyon sajnálom őt, és természetesen nagyon aggódom miatta.

Hozzátette, hogy a holland hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hercegnő biztonságban legyen. Hollandiában az ilyesfajta tartalmak elkészítéséért egy év börtönbüntetés jár, mivel bűncselekménynek minősül, de ha ismétlődik a bűnelkövetés, akkor súlyosabb szankciókat is vonhat maga után egy ügy. 

Ám eddig még egyetlen letartóztatás sem történt ez ügyben,.

A nyomozás során leleplezték a MrDeepFakes nevű platformot, amely több, mint hetven másik holland nő képmását használta hasonló ízléstelen célokra. Az ügy diplomáciai összetűzéseket is elindított, tekintve a kiberbűnözés elleni küzdelem nemzetközi jelentőségét.

Szakdolgozat a deep fake tartalmakról

A hollandiai hercegnő, Catharina‑Amália deep fake témáról írta a szakdolgozatát.
A királyi család trónörököse az Amszterdami Egyetemen tanul politika, pszichológia, jog és közgazdaságtan szakon. 

Olyannyira beleásta magát a témába, hogy az ellene elkövetett bűncselekmények után, a szakdolgozatát erről a jogsértő tettről írta, ezzel a címmel: A nyilvánosságon túl: hídépítés az AI-törvény és az Alapjogi Charta között, deepfake testeken keresztül.

 A királyi ház a múlt hónapban osztotta meg a képet a hercegnőről, amelyen büszkén mutatja megszerzett diplomáját. 
 

