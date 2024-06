"Több vagyok, mint a súlyom" - Sztárok a testszégyenítés és a hollywoodi nyomás ellen

Egyre több világsztár hangoztatja, hogy a testszeretet fontos, és senkinek nincs joga kritizálni a másik megjelenését. Van, akit a vékony alkata, van, akit a túlsúlya, másokat a mellméretük, szájvastagságuk és még sok más miatt illetnek nap mint nap kritikákkal. Ám ők kiállnak magukért és a testszégyenítőkkel szemben, sőt, a showbiznisz elvárásaival is szembe mennek, nem hajlandóak megadni magukat az irreális elvárásoknak, amelyek sokszor a tehetségnél és a tudásnál is nagyobb szerepet játszanak Hollywoodban.

Ashley Graham modell is azon sztárok közé tartozik, akik nem hagyják, hogy az alkatuk miatt kritizlják őket

Forrás: AFP/AFP or licensors

Lássuk, kik azok a sztárok, akik kiállnak magukért és másokért is a testszégyenítés ellen

A body shaming, magyarul testszégyenítés a közösségi média térnyerésével erősödött fel. A média a túlsúlyos emberekkel szemben mindig is kegyetlen volt, és a nők mell- és fenékmérete is folyamatosan terítéken volt és van. Ma már bármi, ami más, nem átlagos a testünkön, kritikára adhat okot. Az átlagember is szenved a kommentszekcióban megjelenő testszégyenítéstől, ám a hírességek különösen ki vannak téve a negatív véleménycunaminak.

Ashley Graham házi feladatként tekint a testszeretetre

Forrás: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

Ashley Graham

A divatiparban dolgozó Ashley nem éppen az XS-es méretéről híres. A telt idomú modell nem próbál megfelelni az aktuális nőideálnak, mégis rengeteg rajongója van. A testszeretetről azt gondolja, hogy a folyamatos támadások miatt, még a rajongói szeretet mellett sem olyan könnyű elérni, hogy pozitívan gondoljon magára, és neki sem megy varázsütésre. „Ez olyan, mint a házi feladat elkészítése. Erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy elkészüljön. Az én erőfeszítésem az, hogy minden reggel, amikor felébredek, beszélgetek a testemmel.”

Chloe Cherry nem az alkata miatt kap kritikákat

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Chloe Cherry

Egy 2022 februárjában adott interjúban beszélt arról az Eufória sztárja, hogy mennyi kritikát kap a száj miatt. „Őrület, hányan beszélnek arról, hogy az ajkaim mekkorák. Az a sok címlap, és az a rengeteg ember, aki az ajkaimról posztol és kommentel, szürreális” — nyilatkozta a színésznő, aki azt is hozzátette, hogy a sorozatnak köszönhető ismertsége előtt soha nem találkozott ezzel a jelenséggel.

A Fargo sztárja a filmipart szólította fel

Forrás: Getty Images via AFP/2022 Getty Images

Allison Tolman

A Fargo sztárja 2022 januárjában a Twitteren (ma már X) üzent a filmiparnak: „Írók és showrunnerek, vegyétek ki a súllyal kapcsolatos vicceket a forgatókönyveitekből. Nem viccesek. Ha azok lennének, akkor sem viselnénk jól, sőt, még ha el is viseljük, ezek a poénok akkor is bántók a karaktereitekkel, színészeitekkel, a stábok és a közönség egyes tagjaival szemben. Nem éri meg".