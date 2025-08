Visszatért az, amit mindenki utált a 90-es években: de te most imádni fogod - FOTÓK

Ha azt mondjuk, üvegtégla, sokaknak a nagyi sötét előszobája vagy egy régi panellakás rideg fürdője ugrik be. Pedig ideje elfelejteni ezt a poros képet, mert az üvegtégla 2025-ben teljesen új arcát mutatja! A lakberendezés világában most a feltámasztott retro elemek a legmenőbbek – és az üvegtégla pontosan ilyen. Csakhogy ma már nemcsak praktikus, hanem kifejezetten menő és látványos is. Ráadásul nemcsak a falba, de lényegében bármilyen stílusba is remekül illeszkedik!

A színes üvegtégla a játékos fürdőszobák remek kiegészítője is lehet.

Forrás: Moment RF

Üvegtégla 2.0: retróból új trend

A klasszikus átlátszó darabokon túl már füstszürke, smaragdzöld, borostyán vagy akár rózsakvarc színekben is megtalálod, és a felületek között is válogathatsz: matt, fényes, texturált vagy tükörhatású verziók közül. Ezek a változatok nemcsak a fényt engedik be, hanem egy kis luxust és különlegességet is csempésznek a mindennapokba.

A letisztult, minimalista dizájn részeként is megjelenhet az üvegtégla - akár a többi bútor színével harmonizáló árnyalatban is.

Forrás: Shutterstock

Nem csak fal, dekoráció

Az újgenerációs üvegtéglák sokkal többek, mint térelválasztó elemek. Már nemcsak a sötét helyiségek megvilágítására szolgálnak, hanem tudatosan alkalmazott stíluselemek is, amelyek segítenek karaktert adni az enteriőrnek. Használhatod őket fürdőszobákban zuhanyfalhoz, nappaliban félig áttetsző válaszfalként, vagy épp előszobában paravánként. A világosabb otthon érzetét nyújtják, miközben egy csipetnyi izgalmat és vizuális réteget visznek a térbe.

Az üvegtégla nem csak a modern enteriőrben mutat jól: egy rusztikus jegyekkel rendelkező térben is van létjogosultsága.

Forrás: Shutterstock

Ráadásul az üvegtégla kreatív oldalát is érdemes kiaknázni. Egy konyhapult, amelynek frontját üvegtégla alkotja vagy egy fényekkel megkomponált dekorfal garantáltan odavonzza a tekintetet, de a hálószoba visszafogott praktikus dizájnelemeként is garantáltan tökéletes választás. Ráadásul nemcsak beltérben mutat jól: kültéri felhasználásra is tökéletes, például egy teraszfal vagy kerti zuhany burkolataként.

Az üvegtégla diszkréten is elhelyezhető, akár úgy, hogy egy ablakot helyettesítsen.

Forrás: Photodisc

Amikor a dizájn találkozik az építészettel

Az üvegtégla különleges, modern felhasználásának egyik legizgalmasabb példája Belgiumban található. A Delmulle Delmulle Architecten stúdió egy háromszintes, 98 négyzetméteres Üvegtégla-házat tervezett Gent városában, egy sűrűn beépített sorházas utcában. A telken csak az utcafront felől lehetett ablakokat kialakítani, ezért az építészek a felső emeleteket dupla héjú üvegtéglából és teljes magasságú üvegezésből álló homlokzattal oldották meg. Így nemcsak a természetes fény jut be bőségesen, de az egész otthon egy kortárs építészeti ékszerdobozzá válik. Ez a projekt is bizonyítja: az üvegtégla nemcsak belsőépítészeti trükk, hanem komoly, modern építészeti eszköz, amivel a legsötétebb telkek is fényárba boríthatók.