Liam Neeson aggódik, hogy Pamela Anderson nem érez iránta ugyanúgy

2025.08.08.
Egy testbeszéd-szakértő elemzése szerint Liam Neeson teljesen elbűvölve figyeli Pamela Andersont, ugyanakkor tart attól, hogy a színésznő nem viszonozza ugyanolyan intenzitással az érzéseit. A pletykák szerint a két sztár már egy ideje együtt van.

A 73 éves Liam Neeson és az 58 éves Pamela Anderson a Csupasz pisztoly remake-jének forgatása alatt kerültek közel egymáshoz. A pár nemrégiben közösen jelentek meg Andy Cohen Watch What Happens Live című műsorában, az itteni szereplésüket elemezte egy testbeszédszakértő. 

Pamela Anderson és Liam Neeson a Csupasz pisztoly New York-i premierjén 2025. július 28-án.
Forrás: Getty Images

Liam Neeson és Pamela Anderson szerelme: testbeszédszakértő elme a sztárpárt

Inbaal Hongiman hírességek testbeszédére specializálódott szakértő a műsorban látottak alapján kijelentette: „Liam figyelmesen hallgatta Pamelát, teljesen magával ragadták a válaszai. Tátva maradt a szája tőle, és fülig ér a szája.”

Hongiman szerint Liam Neeson nem tudja leplezni erős érzelmeit, amelyek akkor törtek felszínre, amikor Pamela Anderson elmondta, mit értékel benne. A szakértő ugyanakkor nyugtalan testtartást is észlelt, ami arra utal, hogy a színész bizonytalan a nő érzéseit illetően: „Mielőtt megszólal, kissé megemeli az állát, a hangja pedig meginog. Ez sebezhetőséget jelez, mintha attól tartana, hogy az érzelmei nem találnak viszonzásra.”

Hongiman Pamela Anderson viselkedésében is észlelt jeleket: finom lélegzetvételei azt sugallják, hogy mélyebb érzéseket próbál elnyomni, mintha olyasmit akarna felfedni, amit még Neesonnal sem osztott meg.

Bennfentesek szerint a két sztár már egy ideje találkozgat, és új filmjük promóciója során csókolózni is látták őket. Egy forrás így nyilatkozott: „Pam nagyon vonzódik Liamhez, a férfi teljesen nyitott az ő gondolkodásmódjára és életstílusára, és lenyűgözi a hírnévhez való hozzáállása. Elmondta a barátainak, hogy Liam el van ragadtatva tőle, és rengeteg kedves dolgot tesz érte – virágot küld neki, időt tölt a fiaival és a kutyáival.”

