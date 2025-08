Pamela Anderson beszólt Meghan Markle főzős műsorára – Hova fajul a vita?

Pamela Anderson viharos lendülettel csapott le Meghan Markle főzős műsorára, a With Love, Meghanre, és finoman szólva sem volt elragadtatva.

Pamela Anderson keményen nekiment Meghan Markle műsorának.

Forrás: GC Images

Pamela Anderson szerint Meghan Markle az ő ötletét főzte meg

A Page Six szerint a 90-es évek ikonja a Watch What Happens Live adásában szólalt meg először a témában, és azt állította:

Meghan egyszerűen lemásolta az ő 2021-es francia, vidéki főzős sorozatát.

Pamela szerint Markle show-ja „kísértetiesen hasonlít” az Pamela’s Cooking with Love című koncepciójára, amit ő évekkel ezelőtt forgatott vidéki birtokán, természetes, egyszerű stílusban.

„Nem az a baj, hogy valaki inspirálódik. Az a baj, ha valaki lemásol”

– szúrt oda finoman, de határozottan Pamela.

Meghan eddig nem reagált a vádakra, de az internet máris kettészakadt. Az egyik oldal szerint Pam túldramatizálja a dolgot, a másik viszont látja a hasonlóságokat.