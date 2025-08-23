Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 23., szombat Bence

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
színésznő

Most már hivatalos: Lindsay Lohan visszafelé öregszik − Itt a perdöntő bizonyíték

GC Images - James Devaney
színésznő Lindsay Lohan előtte-utána
Nagy Kata
2025.08.23.
Történtek dolgok idén, amikre számítani lehetett: indokolatlan kánikula, a balerina visszatérése és a bob újbóli térhódítása. Na de az, hogy Lindsay Lohan a lezüllött időszaka után megfiatalodott főnixmadárként tér vissza, az legalább annyira meglepő, mint egy 90 százalékos leértékelés a Dolce & Gabbana üzleteiben.

Mostanában mindenki Lindsay Lohan visszatéréséről beszél, nem véletlenül: élete formáját hozza a 39 éves színésznő. 

Lindsay Lohan új filmje premierén
Lindsay Lohan visszafelé öregszik
Forrás: Getty Images Europe

Lindsay Lohan megtalálhatta az örök élet titkát

Szebb, mint valaha 

Ha valaki nagy életutat járt be, az bizony Lindsay Lohan: a 90-es évek cuki, szeplős kis gyerekszínészéből egyetlen szempillantás alatt a partik koronázatlan királynője lett, akinek lesifotói láttán azonnal eszünkbe jutott, miért nem érdemes keverni a tequilát a ginnel. Mindenhol ott volt és úgy megtolta a bulizást, hogy a világsajtó egy csapásra tele lett Lindsay Lohan drogbotrányaival és alkoholproblémájával, ami miatt félő volt, hogy örökre lezüllik az egyébként tehetséges, rettentően szerethető színésznő. 

Aztán jött a csavar: a semmiből nem hogy visszakaptuk a régi Lindsayt, de egy olyan új, visszafiatalodott verzió mutatkozott be, ami láttán a fél világ azon kezdett el gondolkodni,  hogy ugyan honnan a csudából tett szert egy időgépre.

 Lindsay Lohan arca friss, feszes és elképesztően gyönyörű, mi pedig élünk a gyanúperrel, hogy azért egy plasztikai sebész keze is bőven szerepet játszott ebben, de bármit is csinált, könyörgünk a receptért, mert úgy tűnik, mintha ez a csaj egyszerűen visszafelé öregedne!

Lássuk, milyen volt Lindsay Lohan fiatalon és milyen most... még fiatalabban! 

Lindsay Lohen
1 / 11
Lindsay Lohen
1 / 11
Lindsay Lohen
1 / 11
Lindsay Lohen
1 / 11
Lindsay Lohen
1 / 11
Lindsay Lohen
1 / 11
indsay Lohan
1 / 11
1 / 11
Lindsay Lohen
1 / 11
Lindsay Lohen
1 / 11
Lindsay Lohen
1 / 11
Lindsay Lohan mindössze háromévesen kezdte karrierjét, akkor még modellként, majd 12 évesen debütált a Disney Apád-anyád idejöjjön című filmjében. Innen pedig nem volt megállás: ha egy cuki, szerethető gyerekszínészre volt szükség, szinte mindig Lindsey-re esett a választás.
Getty Images

 

 

Már megint nem férek a bőrödbe – Visszatért a testcserés film, de kinek kellett ez?

Készülj, mert újra jön a testcsere, amin egy generáció nőtt fel. Itt a Már megint nem férek a bőrödbe, de valahogy mi nem a testcsere miatt érezzük kellemetlenül magunkat.

Lindsay Lohan pazar szettjei: ragyogott a Már megint nem férek a bőrödbe sajtókörútján

Augusztus 7-től vetítik a hazai mozik a Már megint nem férek a bőrödbe filmet. A főszereplő Lindsay Lohan káprázatos szettekben örvendezteti meg a rajongókat amerikai sajtókörútján.

Amikor nem fog a hollywoodi átok: 5 gyereksztár, aki felnőttként is gyönyörű

Gyereksztárnak lenni Hollywoodban nem mindig kifizetődő: sokan áldozatául estek már az alkohol és a drogok csapdájának, amiért nem tudták feldolgozni a hirtelen jött népszerűséget. Vannak azonban szerencsére pozitív példák is, ezeket a néhai gyereksztárokat szedtük most össze.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu