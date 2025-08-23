Most már hivatalos: Lindsay Lohan visszafelé öregszik − Itt a perdöntő bizonyíték

Mostanában mindenki Lindsay Lohan visszatéréséről beszél, nem véletlenül: élete formáját hozza a 39 éves színésznő.

Lindsay Lohan visszafelé öregszik

Forrás: Getty Images Europe

Lindsay Lohan megtalálhatta az örök élet titkát

Szebb, mint valaha

Ha valaki nagy életutat járt be, az bizony Lindsay Lohan: a 90-es évek cuki, szeplős kis gyerekszínészéből egyetlen szempillantás alatt a partik koronázatlan királynője lett, akinek lesifotói láttán azonnal eszünkbe jutott, miért nem érdemes keverni a tequilát a ginnel. Mindenhol ott volt és úgy megtolta a bulizást, hogy a világsajtó egy csapásra tele lett Lindsay Lohan drogbotrányaival és alkoholproblémájával, ami miatt félő volt, hogy örökre lezüllik az egyébként tehetséges, rettentően szerethető színésznő.

Aztán jött a csavar: a semmiből nem hogy visszakaptuk a régi Lindsayt, de egy olyan új, visszafiatalodott verzió mutatkozott be, ami láttán a fél világ azon kezdett el gondolkodni, hogy ugyan honnan a csudából tett szert egy időgépre.

Lindsay Lohan arca friss, feszes és elképesztően gyönyörű, mi pedig élünk a gyanúperrel, hogy azért egy plasztikai sebész keze is bőven szerepet játszott ebben, de bármit is csinált, könyörgünk a receptért, mert úgy tűnik, mintha ez a csaj egyszerűen visszafelé öregedne!