Amikor nem fog a hollywoodi átok: 5 gyereksztár, aki felnőttként is gyönyörű

Vannak gyereksztárok, akik a pubertás után azonnal eltűnnek a süllyesztőben és van ez az 5 híresség, aki felnőttként is sikeres és elégedett.

Joey King a z egyik legnépszerűbb gyereksztár volt.

5 gyereksztár, akit nem darált be Hollywood

A pozitív példák

A hollywoodi gyereksztárokat gyakran sújtja az igazi gyermekkor hiánya, ami miatt arra kényszerülnek, hogy jóval a kortársaik előtt felnőjenek. Ez legtöbbször negatívan befolyásolja az értékrendjüket és az önképüket is, aminek hatására szorongó, sok esetben függő, depresszióval küzdő felnőttekké válnak.

Jó pár negatívum van előttünk: Lindsay Lohan, Macaulay Culkin, Daniel Radcliffe és sajnos még sorolhatnánk.

Kevesebbet hallunk azonban azokról a pozitív példákról, akik kiválóan tudták kezelni a hirtelen jött ismertséget és felnőttként is ügyesen kamatoztatják a korai sikereiket.

1. Taylor Momsen

Tudod, mit csinált Taylor Momsen, amíg te a tejfogaidat hullattad? Meghódította Hollywoodot és cuki mosolyával valószínűleg a te szüleidet is. 7 évesen ugyanis már szerepelt A Grincs című filmben, majd hét hévvel később a Pletykafészek című sorozatban kapta meg Jenny Humprey szerepét. Itt azonban nem volt megállás, ugyanis a zenészként is elképesztő sikereket ért el: a The Pretty Reckless nevű rockzenekarával négy albumot is kiadott és modellként több kampányban is szerepelt. Mindezek ellenére azonban nem szállt a fejébe a siker: a mai napig visszafogott életet él és azt csinálja, amit mindig is szeretett volna: zenél.

Taylor Momsent 7 évesen ismerte meg a világ.

2. Brenda Song

Brenda 7 éves kora óta színészkedett, de az igazi áttörést 12 évesen érte el a Disney Channel A legszebb karácsonyi ajándék című filmjével, bár akkor valószínűleg még nem sejtette, hogy ez csak a kezdet. Ezután ugyanis a sorozatok világában kezdett el kísérletezni és a Disney Channel nagy sikerű sorozatának, a Zack és Cody élete és a Zack és Cody a fedélzeten című sorozat főszereplője lett, ahol London Tiptont játszotta. A világ egy csapásra megismerte a nevét és azóta sem felejtette el: a mai napig színészkedik és szinkronizál, nem mellesleg pedig hozzáment a fent említett Macaulay Culkinhoz, akitől két gyermeke is született.