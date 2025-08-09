Oroszlántámadás és rekonstrukciós műtétek tucatjai törték kis híján derékba karrierjét: 68 éves lett Melanie Griffith

Ha valaki, hát a 68 éves sztár valóban sokoldalú. A Dolgozó lány Melanie Griffith leghíresebb alakítása, amely Golden Globe-díjat és Oscar-jelölést is hozott számára, de Melanie Griffith szerepei ennél sokkal színesebbek és drámaibbak voltak, pont, mint ő maga. A csillogó karrier mögött ugyanis sötétebb fejezetek is rejlenek. Elég csak a Roar forgatására gondolni.
Melanie Griffith filmjei mindig tükrözték a saját harcait. A Dolgozó lányban egy elszánt titkárnőt alakított, aki saját erejéből tör a csúcsra. Emlékezetes alakítást nyújtott továbbá a Még egy nap a Paradicsomban és a Tűzforró Alabama című produkciókban, ahol a karakterei többnyire összetett, erős nőalakként jelentek meg, akik nem félnek kihívásokkal szembenézni. Tévéfilmje, Az aranypolgár születése különösen kiemelkedett pályáján, hiszen alakításáért Emmy-díjra jelölték, bizonyítva drámai mélységét és színészi profizmusát, de vendégszerepelt a Miami Vice sorozatban is. Karrierjének elismeréseként 2001-ben a Cannes-i Filmfesztiválon életműdíjjal tüntették ki, amely az általa megformált karakterek sokszínűségét és a filmiparban betöltött jelentőségét is jelzi. Melanie Griffith szerepei közül azonban egy mindenképp kiemelkedik, amely majdnem derékba törte színészi karrierjét.
Az 1981-es Roar (magyarul: Üvöltés) című film egy természetvédelmi területen játszódik, ahol a szereplők több mint száz valódi nagymacska – oroszlánok, tigrisek, leopárdok – között forgattak. A produkció igazi családi vállalkozás volt: a film rendezője Melanie mostohaapja, Noel Marshall, az egyik főszereplő pedig Melanie Griffith édesanyja, Tippi Hedren volt. Noel és Tippi eredetileg hollywoodi, idomított oroszlánokat akartak „bérelni”. Azonban rájöttek, hogy ez lehetetlen abban a mértékben, ahogyan elképzelték. Így hát elkezdték beszerezni és felnevelni saját oroszlánjaikat, akiknek többsége állatkertek, cirkuszok és magántulajdonosok kiselejtezett példányai voltak. Első oroszlánjaik a családdal éltek, aludtak és ettek a kaliforniai Sherman Oaks-i külvárosi házukban.
Ettől az idilltől azonban a szomszédok és a helyi hatóságok nem voltak túlságosan elragadtatva. Végül vettek egy nagy, félreeső farmot Los Angelestől 65 kilométerre északra, a Soledad-kanyonban, amely egyrészt oroszlánjaikat szállásolta el, másrészt filmjük „afrikai” díszleteként szolgált. Több évnyi tenyésztés és más macskafajok beszerzése után az övék lett a világ egyik legnagyobb nagymacska magángyűjteménye. Bár tigrisek, pumák és jaguárok nem élnek Afrikában, Noel talált egy módot arra, hogy beleírja őket a történetbe, így ők is szerepelhettek a filmben.
Amit viszont senki sem sejtett, az az, hogy a forgatás egy valódi túlélőshow-vá válik. A nagymacskák nem voltak kiképezve, és gyakran kiszámíthatatlanul reagáltak. A stábtagok közül több mint 70-en megsérültek: senkit sem leptek meg a lábtörések, mély karmolások, vérző harapások.
És akkor jött a legnagyobb tragédia: Melanie Griffith Roar sérülése, amikor egy oroszlán olyan súlyosan megsebesítette az arcát, hogy több mint 50 öltésre, rekonstrukciós plasztikai műtétekre és hónapokig tartó rehabilitációra volt szüksége. Orvosai attól tartottak, örökre elveszítheti a látását az egyik szemére. Melanie Griffith még ezek után is visszatért a kamera elé, amivel bebizonyította: nemcsak tehetséges színésznő, hanem elképesztően bátor nő is.
A Roar forgatása egy áradás, tűzvész és egy nagymacskajárvány után teljesen kaotikussá vált. A forgatási idő több mint öt évre nyúlt, a film kiadásáig pedig összesen 11 év telt el. Melanie Griffith filmjei közül egy az egyetlen, amely hatalmas anyagi bukás lett - 17 millió dollárba került, de csak 2 milliót termelt -, de úgy vonult be a mozitörténelembe, mint a legveszélyesebb forgatás.
Don Johnsonhoz kétszer is hozzáment - közös lányuk, Dakota Johnson ma már saját jogán sztár -, de több évig volt Steven Bauer színész felesége is. Végül Antonio Banderas lett a nagy szerelem, esküvőjük után négy hónappal született meg egyetlen közös gyermekük, Stella Banderas. A Melanie Griffith Antonio Banderas válás 2015-ben került a címlapokra, de kapcsolatuk máig tiszteletteljes és baráti.
Melanie Griffith ma lett 68 éves, de még mindig inspiráló példakép. Egy nő, aki túlélte az oroszlánokat, a reflektorfényt, a válásokat és a plasztikai műtétek fájdalmas valóságát is. Melanie Griffith szerepeiben nem csak eljátszotta az erős nőt, ő valóban az.
