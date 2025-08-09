Oroszlántámadás és rekonstrukciós műtétek tucatjai törték kis híján derékba karrierjét: 68 éves lett Melanie Griffith

Ha valaki, hát a 68 éves sztár valóban sokoldalú. A Dolgozó lány Melanie Griffith leghíresebb alakítása, amely Golden Globe-díjat és Oscar-jelölést is hozott számára, de Melanie Griffith szerepei ennél sokkal színesebbek és drámaibbak voltak, pont, mint ő maga. A csillogó karrier mögött ugyanis sötétebb fejezetek is rejlenek. Elég csak a Roar forgatására gondolni.

Melanie Griffith szerepei közül a leghíresebb a Dolgozó lányban nyújtott alakítása.

Melanie Griffith szerepei: ikonikus karakterek és személyes küzdelmek

Melanie Griffith filmjei mindig tükrözték a saját harcait. A Dolgozó lányban egy elszánt titkárnőt alakított, aki saját erejéből tör a csúcsra. Emlékezetes alakítást nyújtott továbbá a Még egy nap a Paradicsomban és a Tűzforró Alabama című produkciókban, ahol a karakterei többnyire összetett, erős nőalakként jelentek meg, akik nem félnek kihívásokkal szembenézni. Tévéfilmje, Az aranypolgár születése különösen kiemelkedett pályáján, hiszen alakításáért Emmy-díjra jelölték, bizonyítva drámai mélységét és színészi profizmusát, de vendégszerepelt a Miami Vice sorozatban is. Karrierjének elismeréseként 2001-ben a Cannes-i Filmfesztiválon életműdíjjal tüntették ki, amely az általa megformált karakterek sokszínűségét és a filmiparban betöltött jelentőségét is jelzi. Melanie Griffith szerepei közül azonban egy mindenképp kiemelkedik, amely majdnem derékba törte színészi karrierjét.

Vadállatok és életveszély: a Roar forgatás

Az 1981-es Roar (magyarul: Üvöltés) című film egy természetvédelmi területen játszódik, ahol a szereplők több mint száz valódi nagymacska – oroszlánok, tigrisek, leopárdok – között forgattak. A produkció igazi családi vállalkozás volt: a film rendezője Melanie mostohaapja, Noel Marshall, az egyik főszereplő pedig Melanie Griffith édesanyja, Tippi Hedren volt. Noel és Tippi eredetileg hollywoodi, idomított oroszlánokat akartak „bérelni”. Azonban rájöttek, hogy ez lehetetlen abban a mértékben, ahogyan elképzelték. Így hát elkezdték beszerezni és felnevelni saját oroszlánjaikat, akiknek többsége állatkertek, cirkuszok és magántulajdonosok kiselejtezett példányai voltak. Első oroszlánjaik a családdal éltek, aludtak és ettek a kaliforniai Sherman Oaks-i külvárosi házukban.