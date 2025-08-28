Ismerd meg Károly király saját DJ-jét, aki egy igazi nagybetűs nepo baby

Gyakran használjuk azt a kifejezést, hogy „neki csak megszületni volt nehéz” – ez a mondat valószínűleg Florence Otedolaról szól, aki Nigéria egyik leggazdagabb embere, Femi Otedola lányaként látta meg a napvilágot. A 32 éves nő már most másfél milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, és szabadidejében Naomi Campbellal, vagy éppen Károly királlyal szokott lógni. A fiatal nepo baby zenei- és influenszerkarriert épített fel a magas kapcsolatai segítségével, és azzal, hogy ő Károly király személyi DJ-je. Florence azóta DJ Cuppy művésznéven keresett lemezlovassá vált. De hogyan került Florence Otedola a királyi család közelébe Nigériából? Mutatjuk a nem mindennapi életútját.

Florence Otedola egy igazi nagybetűs nepo baby, az édesapja Nigéria egyik leggazdagabb embere

Forrás: Getty Images North America

A nigériai nepo baby angol elit iskolákba járt, és kiskorától kezdve a királyi család tagjaival barátkozott

Femi már egészen fiatalon Angliába küldte tanulni a lányát, aki ott a cantenbury-i King Schoolban tanult, valamint egy vidéki kúriában élt. Florence gyerekkorától kezdve az angol elit tagjaival barátkozott, és fényűző szülinapi bulikat tartott, amelyeken a királyi család tagjai is meghívott vendégek voltak. A legnagyobb partit a diplomaosztója után tartotta, amely állítólag akkora összegbe került, amiből több Lamborghinit is vehetett volna a lány apja - számolt be róla a DailyMail. A Marie Antoinette tematikájú buli a londoni Mandarin Oriental szállodában volt, a vacsora pedig Michelin-csillagos szakácsok keze munkáját dícsérte.

DJ Cuppy azóta sem veti meg a luxust, jelenleg az apukájával együtt az St. Johns Wood kastélyban él és rendszeresen tart rózsaszín muffin bulikat, ahol ő szokta a talpalávalót szolgáltatni. Bulis élete azonban részben átalakult, mert egyre többet kezdett jótékonykodni, és a királyi családhoz hasonlóan számtalan rászorulót segít a különböző rendezvényei bevételeivel. Erről ő maga mesélt a lapnak:

Betöltöttem a 30-at, most már kevesebb a muffin, és több a letisztultság. Még mindig szeretem a rózsaszínt, de a filantróp és a közösségi munkám kell, hogy hangosabb legyen, mint a színes életem.

- kezdte beszámolóját Florence. A fiatal nő elárulta azt is, hogy bár sosem volt baja azzal, hogy nepo babynek nevezik, ő szépen lassan már ki szeretne lépni az apja árnyékából:

Bár apukám továbbra is mérhetetlenül gazdag, nem akarom, hogy azt gondolják az emberek, hogy csak miatta váltam sikeressé. Félek, hogy mindig csak a lányaként fognak rám hivatkozni, ezen túl kell lépnem. Számomra ez azt jelenti, hogy nem vagyok elég sikeres még.

Florence ezért három különböző diplomát szerzett, egyet zenetörténelemből, egyet üzleti mesterképzésen, egyet pedig Afrika történelméből. Ezután az üzleti életbe, és a zenei világba is belekóstolt, közben pedig az édesapja közeli barátságba került Károly királlyal, aki egy alkalommal azt nyilatkozta Florence-ről, hogy:

Ő az én hivatalos személyi DJ-ém.

Azt, hogy mennyire tehetséges zenész a lány, azt mindenki döntse el maga DJ Cuppy egyik afrikai zenék ihlette remixe alapján: