21 évig dolgoztam Károly királynak: ilyen az uralkodó valódi arca a színfalak mögött

Károly király rendkívül megosztó tagja volt a királyi családnak, mielőtt trónra lépett volna édesanyja II. Erzsébet halála után. Ez nem véletlen, hűtlensége, válása, majd második házassága sok ember szemében szálka volt. A botrányai óta eltelt évtizedekben azonban helyrehozta a megítélését, és most már kevés olyan ember él a világon, aki ne kedvelné az idős uralkodót, aki még elképesztő kitartásáról is tanúbizonyságot tett a rák elleni harcában. De vajon milyen ember a király a hétköznapokban? Milyen személyiséggel rendelkezik a mindig elegáns és talping úriember Károly a színfalak mögött? Erre a kérdésre korábbi főkertésze Jack Stooks adta meg a választ.

III. Károly király és Kamilla királyné korábbi beosztottja rendkívül szeretett a házaspárnak dolgozni

Forrás: Getty Images Europe

Károly király figyelmes vezető, és egy szimpatikus úriember a magánéletében is

Jack Stooks 21 éven át gondozta és építette Károly király rezidenciájának kertjét. A főkertész a mai napig boldogan emlékszik vissza erre az időszakra, ugyanis nagyon szerette a munkaadóját és az egész királyi családot. Kezdetben furcsának találta, hogy személyesen Károly király osztogatta neki az utasításokat az udvarral kapcsolatban, de idővel rájött, hogy az uralkodó mindent számon tart maga körül, és szereti ő irányítani a környezete alakulását.

Mindig energikus volt: ha hétvégén hazajött egy kimerítő utazásról, akkor is első dolga az volt, hogy kijött a kertbe és ellenőrizte, hogy mi készült el és mi nem a héten. Pontosan számontartott mindent, fejből eltudta mondani, hogy mi lesz a következő munka, és mivel foglalatoskodtunk a hétköznapokon. Imádta a kertet és mindig volt egy-két jó szava hozzánk. A beosztottak is szerették őt, mert jó érzés, ha egy olyan embernek készítünk valamit, aki értékeli és élvezettel csodálja az elkészült művet

- árulta el a főkertész a Mirrornak. Jack a hivatali ideje alatt találkozott a királyi család más tagjaival is, közülük Kamilla királynéhoz volt többször is szerencséje, őt is egy kedves és mindig vidám munkaadóként jellemezte. A főkertész elárulta azt is, hogy milyen volt Károly király, miután kiderült, hogy daganatos betegséget diagnosztizáltak nála:

Látni lehetett rajta, hogy mennyi munkát végez egyszerre, és mégis mindig rendíthetetlen elkötelezettséggel ment tovább és nem adta fel. Mondhatta volna azt, hogy "jaj beteg vagyok, ezt nem bírom", az ország ezt megértően elfogadta volna. Ő azonban annyit mondott csak: nekem kötelességeim vannak, amiket teljesíteni fogok. Egyszerűen kényszerítette magát rá, hogy folytassa. Lenyűgöző volt ezt látni. Kamilla királyné ugyanez volt, hátraléphetett volna, ehelyett odaállt a férje mellé és támogatta végig

- zárta sorait Jack Stooks.