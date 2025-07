Liam Neeson és Pamela Anderson már a családjaikat is egyesítették: fotón a négy fiú

A Csupasz pisztoly New York-i premierjén nemcsak a nosztalgia és a nevetés kapott főszerepet: feltűnően nagy volt az összhang Pamela Anderson és Liam Neeson között. Már a családjaikat is egyesítették, fiaikat is magukkal vitték a vörös szőnyegre – újabb táptalajt adva ezzel a találgatásoknak.

Pamela Anderson, aki 58 évesen is bátran vállalja természetes szépségét, két fiával, Dylannel és Brandonnal érkezett a bemutatóra. A fiúk édesapja a Mötley Crüe dobosa, Tommy Lee. Liam Neeson, a 73 éves hollywoodi legenda, szintén családostul jelent meg: vele tartott két fia, Micheál és Daniel, akiket néhai feleségével, Natasha Richardsonnal neveltek fel. A Csupasz pisztoly premierjén az Anderson-Neeson család (balról jobbra): Dylan Jagger Lee, Brandon Thomas Lee, Pamela Anderson, Liam Neeson, Daniel Neeson és Micheál Neeson

Forrás: Getty Images A családias hangulatot tovább fokozta, hogy Liam Neeson és Pamela Anderson meghitt gesztusokat tettek egymás felé: a színész a karját Anderson dereka köré fonta, Pamela pedig egészen közel hajolt hozzá. Erre természetesen ismét felerősödtek a hangok, hogy a két híresség egy párt alkot. Pamela Anderson és Liam Neeson a Csupasz pisztoly New York-i premierjén 2025. július 28-án.

Forrás: Getty Images Pamela Anderson és Liam Neeson korábban is kedvelték egymást A két sztár közötti kapcsolat már nem lehet újkeletű. Liam Neeson korábban is lelkesen nyilatkozott a színésznőről: „Pamelával – először is, őrülten szerelmes vagyok belé – egyszerűen fantasztikus dolgozni. Nem tudom eléggé dicsérni őt” – áradozott a közös forgatásukról. Anderson sem maradt adós: „Tökéletes úriember, aki a legjobbat hozza ki belőled. Megtiszteltetés volt vele dolgozni” – nyilatkozta. Liam Neeson 2009-ben veszítette el feleségét egy tragikus balesetben, azóta szerényen, csendben él. Korábban azt nyilatkozta, végleg felhagyott a randizással. Pamela Anderson 2022-ben ötödször vált el, legutóbbi férje Dan Hayhurst testőr volt. A páros közös filmje, a Csupasz pisztoly augusztus 1-jén kerül a mozikba.