A rózsaférfi-jelenség: hogyan lett Pedro Pascal a nők új kedvence?

A rózsaférfiak épp az ellentétei annak a ’90-es és 2000-es évek elején felkapott szívtipró-típusnak, amelyet Leonardo DiCaprio, Matt LeBlanc vagy Johnny Depp képviselt. Ők már húszévesen poszterekről köszöntek vissza, és sokak szerint innentpl a népszerűségük már csak csökkent. Igaz, Depp esete kivétel, hiszen a statisztikákat meghazudtolva hatvan fölött is képes uralni a vásznat. De most nem róluk van szó – a kérdés inkább az, miért lett hirtelen mindenki kedvence Pedro Pascal?

Pedro Pascal az idei év legfelkapottabb férfija.

Forrás: GC Images

Pedro Pascal és a rózsaférfi-jelenség: miért vonzóak a későn érő férfiak?

A rózsaférfi egészen más szabályok szerint játszik. Húszévesen maximum annyit mondunk rá: „Kedves srác, rendben van.” Nem rossz, de a szívünk nem ver gyorsabban miatta. Aztán telnek az évek, és egyszer csak ott áll előttünk: magabiztos, vonzó és olyan kisugárza van, ami hirtelen felébreszt bennünk valamit, ami talán mindig is ott szunnyadt.

Pedro Pascal erre a jelenségre a legjobb példa. Fiatalon inkább a „szomszéd fiú” kategóriájába tartozott – kellemes, de nem felejthetetlen. Aztán valamikor a Narcos és a The Mandalorian között egyszerűen beérett. Mint egy jó cabernet sauvignon: telt, karakteres, melegséget áraszt, ugyanakkor pikáns aromája van, amitől képtelenség szabadulni.

És itt jön a rózsaférfi-jelenség első titka: a kedvesség és a szexuális kisugárzás tökéletes keveréke.

Ez ritka kombináció, hiszen a filmipar hajlamos szélsőségekbe taszítani a férfiakat: vagy veszélyesen vonzó rosszfiúként ábrázolják őket, vagy örök barátzónás, kedves fiúként. A rózsaférfi viszont mindkét pólust egyszerre hozza. Olyan, mintha egy bögre forró csokoládét kapnál, amelyet finoman chilipehellyel szórtak meg – édes és melegítő, de a végén mégis marad utána egy csípős emlék.

A második titok: a kor nem számít.

A rózsaférfi nemcsak a húszas-harmincas nők szívét rabolja el, hanem a negyvenes, ötvenes generációét is. Nincs benne „túl fiatal hozzám” vagy „túl idős nekem” dilemmázás – univerzális kulcs a női fantázia ajtajához.

És persze Pedro Pascal nincs egyedül ebben a klubban. Ott van Stanley Tucci, aki valószínűleg még krumpliszsákban is sármosan állna a konyhában. Vagy Mark Ruffalo, aki fiatalon inkább még kedves volt, mostanra viszont a „hmmm” és a „na igen” közötti tartományban mozog. George Clooney pedig egy teljesen külön dimenzió: nála a karizma már-már vetekszik a gravitáció erejével.