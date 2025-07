Amal Clooney olyat tett, amit eddig soha — Megdöbbentő, amit George Clooneyról állít

Interjút sem gyakran, és a magánéletéről sem sűrűn nyilatkozik Amal Clooney, aki ezúttal kivételt tett: nemrég interjút is adott és a házasságába is betekintést nyújtott. George Clooney felesége a férjéről is beszélt, és meglepő dolgokat állított a beszélgetésben. Hogy ennek a színész mennyire örül, azt nem tudni, de élünk a gyanúperrel, hogy annyira nem is bánja, hogy a felesége kibeszélte. Na de, ki haragudna, ha a párja úgy beszél róla, ahogy Amal a gyerekei apjáról?!

Amal Clooney kibeszélte George Clooneyt

Forrás: AFP

George Clooney örülhet Amal Clooney szavainak

Amal Clooney nagyon szépen nyilatkozott a férjéről, George Clooneyról egy interjúban, ahol az emberi jogi ügyvéd arról beszélt, hogy férjével hogyan boldogulnak a reflektorfényben mint szülők és házastársak.

A pár 2013-ban ismerkedett meg közös barátaikon keresztül Olaszországban, majd egy év múlva össze is házasodtak. Ikreik, Alexander és Ella 2017 júniusában születtek meg. A sztárpár úgy döntött, hogy annak érdekében, hogy az ikreknek normális gyerekkora legyen, Hollywoodtól távol nevelik fel őket. Jelenleg egy fényűző provence-i kastélyban él a család.

Az emberi jogi ügyvéd élete akár fel is borulhatott volna a szülés után, de nem így történt, és emiatt hálás George Clooneynak.

„Van egy társam az életben, aki nagyon támogatja azt, amit csinálok. Szóval nem érzem úgy, hogy bocsánatot kellene kérnem emiatt, vagy vissza kellene fognom magam. Emlékszem, amikor anya lettem, ami nyilvánvalóan egy új élmény volt, ő volt az első, aki azt mondta: »Tudom, hogy van ez a beszéded a Biztonsági Tanácsban. Menned kell. Velem vannak a gyerekek, ne aggódj miattuk«” – emlékezett vissza Amal Cooney, és hozzátette:

„Hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy minden napot vele tölthetek. És most már négyen vagyunk. És semmit sem veszek magától értetődőnek. Nagyra értékelem a nevetést és az örömöt, amit pusztán a velük töltött idő okoz”.