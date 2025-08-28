Megcsalták, zaklatták, és súlyos betegséggel is küzdött: Shania Twain, a countryzenék királynője 60 éves

A countryzene tipikusan az a zenei stílus, mely az Egyesült Államokon kívül nem igen lel babérokra. Ha egy countryénekesnek mégis sikerül nemzetközi karriert befutnia, akkor az nagyot szól – Erre kiváló példák a Shania Twain-dalok örökzöld traktusai. A legendás countryénekesnő épp ma ünnepli 60. szülinapját, a kerek évfordulón pedig megemlékezünk életének fontosabb állomásairól.

Igaz örökzöldek: a Shania Twain-dalok több generáció kedvencei.

Kanadai kezdetek, amerikai sikerek: Shania Twain gyökerei

A legtöbb countryénekessel ellentétben Shania Twain nem az amerikai prérin, hanem a fagyos Kanadában, egész pontosan az ontario állambéli Windsorban született Eilleen Regina Edwards néven. Szülei kétéves korában elváltak, édesanyja pedig nem sokkal később házasságot kötött egy Jerry Twain nevű őslakos származású férfival, aki nevére vette és örökbe fogadta a későbbi világsztárt testvéreivel.

A „Shania” művésznevet is az ojibwe indián nyelvből kölcsönözte, melynek jelentése azóta is legendák tárgya.

A countryénekesnőre nagy hatást gyakorolt az indián kultúra, Shania Twain fiatalon nevelőapja újraerdősítő projektjében dolgozott. Ottani élményei nagyban befolyásolták zeneiségét, élvezte a fizikai munkát. Pár éve megrázó vallomásban beszélt arról, hogy nevelőapja zaklatta, ezért például szándékosan takargatta magát, melleit is igyekezet kisebbnek mutatni. Ez az élmény azt is megmagyarázza, hogy zenei karrierje során miért viselt kihívó, szexi ruhadarabokat.

Szülei viszonya is viharos volt időnként , nem volt példa nélküli a családon belüli erőszak, tetlegesség sem. Édesanyja depresszióval küzdött, egy ideig pedig egy torontói hajléktalanszállón húzták meg magukat Shania Twain javaslatára, míg vissza nem tértek apjukhoz.

Shania Twain 60 évesen is kirobbanó formában van.

Shania Twain-dalok: countryzenész ikonikus pályafutása

A nehéz időkben a zene volt a lány egyik menedéke, aki helyi countryklubokban csiszolta képességeit. Első tévés megjelenése 13 évesen volt a CBC egyik esti showjában, gimisként pedig egy helyi bandában énekelt. 1984-ben felfedezte egy torontói DJ, karrierje lassan beindult, egyre több projektben vett részt.

Azonban szülei 1987-es halála egy időre megakasztotta karrierjét, ettől kezdve ő tartotta el testvéreit koncertezéssel.

Annak ellenére, hogy számos modern műfaj, többek között a rock alapja, a countryzene a mai napig igen megosztó stílus, még őshazáján, Amerikán belül is. Shania Twain számára sem jött meg azonnal a siker, hisz első 1989-ben kiadott lemeze vegyes kritikákat kapott: a Rolling Stone-tól ugyan pozitív értékelést kapott, de más kritikák középszerűnek nevezték a korai Shania Twain-dalokat.