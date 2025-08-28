Megcsalták, zaklatták, és súlyos betegséggel is küzdött: Shania Twain, a countryzenék királynője 60 éves

A countryzene tipikusan az a zenei stílus, mely az Egyesült Államokon kívül nem igen lel babérokra. Ha egy countryénekesnek mégis sikerül nemzetközi karriert befutnia, akkor az nagyot szól – Erre kiváló példák a Shania Twain-dalok örökzöld traktusai. A legendás countryénekesnő épp ma ünnepli 60. szülinapját, a kerek évfordulón pedig megemlékezünk életének fontosabb állomásairól.
A legtöbb countryénekessel ellentétben Shania Twain nem az amerikai prérin, hanem a fagyos Kanadában, egész pontosan az ontario állambéli Windsorban született Eilleen Regina Edwards néven. Szülei kétéves korában elváltak, édesanyja pedig nem sokkal később házasságot kötött egy Jerry Twain nevű őslakos származású férfival, aki nevére vette és örökbe fogadta a későbbi világsztárt testvéreivel.
A „Shania” művésznevet is az ojibwe indián nyelvből kölcsönözte, melynek jelentése azóta is legendák tárgya.
A countryénekesnőre nagy hatást gyakorolt az indián kultúra, Shania Twain fiatalon nevelőapja újraerdősítő projektjében dolgozott. Ottani élményei nagyban befolyásolták zeneiségét, élvezte a fizikai munkát. Pár éve megrázó vallomásban beszélt arról, hogy nevelőapja zaklatta, ezért például szándékosan takargatta magát, melleit is igyekezet kisebbnek mutatni. Ez az élmény azt is megmagyarázza, hogy zenei karrierje során miért viselt kihívó, szexi ruhadarabokat.
Szülei viszonya is viharos volt időnként , nem volt példa nélküli a családon belüli erőszak, tetlegesség sem. Édesanyja depresszióval küzdött, egy ideig pedig egy torontói hajléktalanszállón húzták meg magukat Shania Twain javaslatára, míg vissza nem tértek apjukhoz.
A nehéz időkben a zene volt a lány egyik menedéke, aki helyi countryklubokban csiszolta képességeit. Első tévés megjelenése 13 évesen volt a CBC egyik esti showjában, gimisként pedig egy helyi bandában énekelt. 1984-ben felfedezte egy torontói DJ, karrierje lassan beindult, egyre több projektben vett részt.
Azonban szülei 1987-es halála egy időre megakasztotta karrierjét, ettől kezdve ő tartotta el testvéreit koncertezéssel.
Annak ellenére, hogy számos modern műfaj, többek között a rock alapja, a countryzene a mai napig igen megosztó stílus, még őshazáján, Amerikán belül is. Shania Twain számára sem jött meg azonnal a siker, hisz első 1989-ben kiadott lemeze vegyes kritikákat kapott: a Rolling Stone-tól ugyan pozitív értékelést kapott, de más kritikák középszerűnek nevezték a korai Shania Twain-dalokat.
Ahhoz azonban elég volt a korong, hogy fenntartsa a szakma figyelmét az ígéretes tehetség iránt. Második, The Woman in Me c. második albumával uralta a slágerlistákat 1995-ben, melyen örökzöld slágerek is helyet kaptak, és még abban az évben 4 millió példányban kelt el. Nemcsak a közönség, de a kritika is rajongta, a modern countryzene alappillérének tartják.
A siker egyik kulcsa az lehetett, hogy Shania Twain a country ritmusát popzenével vegyítette, így a nagyközönség számára is emészthetőbb lett az alapanyag. Nem véletlenül nevezik a country-pop királynőjének, akinek dalai mit sem vesztettek frissességükből.
Legismertebb slágerei a You’re Still the One, Man! I Feel Like a Woman!, valamint a That Don’t Impress Me Much.
Shania Twain albumok több, mint 100 millió példányban keltek el világszerte, melyből csak harmadik lemeze 40 millió eladott példányt tesz ki. Utóbbival rekordot is döntött, mint a legsikeresebb női szólóénekes.
Második lemeze felvélténél ismerkedett meg Robert John "Mutt" Lange-zsal, akivel a munkakapcsolat lassan szerelemmé szövődött. 1993-ban összeházasodtak, 2001-ben pedig közös gyerekeük, Eja is megszületett. Szerelmük nem tartott sírig, ugyanis a producer megcsalta legjobb barátnőjével, Marie-Anne Thiébauddal. Nem maradt el a bosszú, mivel a countryénekesnő bő egy évvel válásuk kimondása után 2011-ben ex-legjobb barátnője volt férjével lépett frigyre.
2000-ben Lyme-kórral diagnosztizálták, mely miatt egy időre kénytelen volt visszavonulni a rivaldafénytől.
Shania Twain betegsége hangterjedelmére is kihatott, ám mit sem veszített energiájából. 2011-ben azonban új lemezzel tért vissza a rivaldafénybe, de sikereiből másoknak is juttat: jótékonysági szervezete kifejezetten olyan gyerekeknek segít, akiknek ügyét a legtöbb szervezet hanyagolja. Élő legendaként rendszeres vendége különböző műsoroknak, Las Vegasban saját rendszeres show-ja van, jelenleg pedig Svájcban éli mindennapjait.
Shania Twain 60 évesen is tinédzsereket megszégyenítő energiával lép fel, külseje alapján legalább három évtizedet letagadhat és meg sem fordult a fejében, hogy babérjain ücsörögjön. Vajon milyen meglepetéseket tartogat?
