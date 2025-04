5 sztár, akinek nemcsak a házassága, de a karrierje is ráment egy félrelépésre

Egy házasságot hosszú távon fenntartani úgy, hogy mindkét félnek örömet okozzon, sok munkát igényel, nem is mindenkinek sikerül. Amikor az egyik fél megcsalja a másikat, az általában a négy fal között marad, ha el is válnak miatta, az életük más területeire nem igazán lesz kihatással. Ám ha sztár az ember, akkor a félrelépése biztosan nem marad titokban, és ez nemcsak a házassága, hanem akár a karrierje rovására is mehet, ahogy a következő sztároknak is. Hollywoodban nem könnyű eltitkolni, ha valaki viszonyba kezd, és amikor kiderül, garantált a botrány. Íme öt sztár, akinek a hűtlensége és válása komoly károkat okozott a karrierjében is.

Meg Ryan 9 évig volt Dennis Quaid felesége, a sztár Russel Crow miatt hagyta el a férjét, ami a kis híján a karrierjébe került

Forrás: AFP

Meg Ryan, aki sztárpasit váltott

Volt idő, amikor Meg Ryan volt Amerika kedvenc romantikus hősnője, aki számos sikeres filmben játszotta el a szerelmes nő főszerepét. Mindez azonban véget ért, amikor a bulvársajtó tudomására jutott, hogy viszonya van Russell Crowe-val. Sokan úgy vélték, hogy ez volt az oka annak, hogy felrúgta 9 éves tartó házasságát, és elvált Dennis Quaidtől. Ez pedig a népszerűségének jelentős visszaeséséhez is vezetett.

Forrás: AFP

Jude Law, aki a gyerekei dadájával csalta a feleségét

Jude Law A-listás színészként olyan filmek főszerepeit játszhatta el, mint A tehetséges Mr. Ripley , A közelebb vagy a Hideghegy. Amikor azonban nyilvánosságra került, hogy viszonya van gyermekei dadájával, nemcsak a házassága, de a karrierje is komoly csapást szenvedett. A viszony után bocsánatot kért, de ez sem volt elég ahhoz, hogy kijavítsa a már bekövetkezett károkat. Ráadásul nem is ez volt az első alkalom, amikor félrelépéssel vádolták meg. A sztár a botrány óta inkább indie filmekben szerepel, és viszonylag visszafogottan viselkedik.

Ryan Philippe közel 20 éve issza a félrelépése levét

Forrás: AFP

Ryan Philippe, akinek Reese Witherspoon sem volt elég jó

A Kegyetlen játékok két főszereplőjének házasságára egy teljes generáció tekintet példaként. A 2006-os Oscar-gálán beszédében Reese Witherspoon megköszönte „csodálatos férjének”, hogy „annyira szereti őt”, hogy aztán ugyanebben az évben kiderüljön, hogy Ryan Philippe félrelépett Abbie Cornish-sal. A színész, aki egykor olyan filmekben szerepelt, mint a Tudom, mit tettél tavaly nyáron, azóta is viszonya levét issza, legalábbis ami a karrierjét illeti.