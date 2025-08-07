Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Kínos incidens! Kizárták a szállodájából a Sziget Fesztiválra érkező Shawn Mendest

Nem jutott be a szállodájába a Szigetre Fesztiválra érkező világsztár Budapesten. Shawn Mendes nem esett kétségbe, higgadtan fogadta a történteket.

Shawn Mendes budapesti látogatása már az első napon emlékezetessé vált: a világhírű énekes egy egészen hétköznapi, mégis kínos helyzetbe keveredett – zárt ajtók fogadták, amikor vissza akart térni a szállodájába.

Shawn Mendes csütörtökön este lép fel 

A kanadai popsztár a Sziget Fesztivál második napján lép színpadra, a nagyszínpadon csütörtök este 21:15-től várják. Mendes azonban már előző nap megérkezett a magyar fővárosba, hogy felkészüljön a koncertre, és időt szánjon a pihenésre is. A Grammy-díjra jelölt énekest lépten-nyomon követték a rajongók, sokan a szállodája környékén is feltűntek. Mendes próbált minél kisebb feltűnést kelteni Budapesten, ám ezúttal sem kerülhette el a rajongók figyelmét – különösen nem akkor, amikor a szálloda bejáratánál zárt ajtókba ütközött - írja a Bors

Nem akadt ki, hogy zárva az ajtaja

Egy magyar rajongó TikTok-videóján is látható a pillanat, amikor Mendes meglepetten, ám teljes nyugalommal és barátságosan fogadja a helyzetet. Miután nem tudott azonnal bejutni a szállodába, és a kíváncsi tekintetek elől sem volt hová menekülni, inkább közvetlenséggel oldotta meg a helyzetet: mosolygott, szóba elegyedett a rajongókkal, és természetesen a közös képek sem maradtak el, amelyek hamar elárasztották a közösségi médiát.

Shawn Mendes budapesti koncertje különleges mérföldkő a világkörüli turnéján, hiszen nemcsak egyik kiemelt európai állomása, hanem az új albuma, a Shawn népszerűsítésének része is. Az album 2024 októberében jelent meg, és a rajongók most először hallhatják élőben az új dalokat a Sziget nagyszínpadán.

