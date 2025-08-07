Kínos incidens! Kizárták a szállodájából a Sziget Fesztiválra érkező Shawn Mendest

Shawn Mendes budapesti látogatása már az első napon emlékezetessé vált: a világhírű énekes egy egészen hétköznapi, mégis kínos helyzetbe keveredett – zárt ajtók fogadták, amikor vissza akart térni a szállodájába.

Shawn Mendes a Sziget Fesztiválon lép fel

Forrás: Getty Images South America

Shawn Mendes csütörtökön este lép fel

A kanadai popsztár a Sziget Fesztivál második napján lép színpadra, a nagyszínpadon csütörtök este 21:15-től várják. Mendes azonban már előző nap megérkezett a magyar fővárosba, hogy felkészüljön a koncertre, és időt szánjon a pihenésre is. A Grammy-díjra jelölt énekest lépten-nyomon követték a rajongók, sokan a szállodája környékén is feltűntek. Mendes próbált minél kisebb feltűnést kelteni Budapesten, ám ezúttal sem kerülhette el a rajongók figyelmét – különösen nem akkor, amikor a szálloda bejáratánál zárt ajtókba ütközött - írja a Bors.

Nem akadt ki, hogy zárva az ajtaja

Egy magyar rajongó TikTok-videóján is látható a pillanat, amikor Mendes meglepetten, ám teljes nyugalommal és barátságosan fogadja a helyzetet. Miután nem tudott azonnal bejutni a szállodába, és a kíváncsi tekintetek elől sem volt hová menekülni, inkább közvetlenséggel oldotta meg a helyzetet: mosolygott, szóba elegyedett a rajongókkal, és természetesen a közös képek sem maradtak el, amelyek hamar elárasztották a közösségi médiát.