A Sziget Fesztivál fellépőinek különleges kívánságai

A Hajógyári-sziget már 31-ik alkalommal szolgál természetközeli helyszínéül a Sziget Fesztiválnak. 2025-ös év előadóihoz egészen merész kívánságokat asszociálnánk a sztárvilág eddigi óhajait illetően, ám ez az év nem az extra luxusról és a túlzott nagyzolásról szól. A fellépők sokkal inkább olyan kívánságokkal álltak elő, ami az ő belső nyugalmukhoz, kényelmükhöz, harmóniájukhoz szükséges. A visszafogott kéréseik megmutatják, hogy főleg arra helyezik a hangsúlyt, hogy egészségesen, kellő feltöltődéssel tudjanak a rajongóik elé állni.
Számos nemzetközi sztárfellépő lesz idén is a Sziget Fesztiválon. A Nagyszínpad előadói közt található a fiatalabb generáció új kedvence, a brit énekesnő: Charli XCX, az örök kedvenc Shawn Mendes, akiért 2015-óta megdobban a szívünk, ha énekelni kezd. Chappell Roan is színpadra áll majd, akit idén hét kategóriában is Grammy-re jelöltek. Meghallgathatjuk Nelly Furtado-t is, aki az egyik legsikeresebb kanadai előadó és már több mint 45 millió lemezt adott el világszerte. Vasárnap este pedig az egyik legkedveltebb amerikai rappert, Post Malone-t láthatjuk majd. Az előadóknak természetesen lehetnek speciális diétára vonatkozó kéréseik, kérhetnek extra hangszeres vagy technikai felszerelést és egyedi dekorációt is az öltözőikbe, ami segítheti őket abban, hogy a lehető legjobban alakítsanak a színpadon. Ezek a sztárok viszont nem luxus öltözőket szerettek volna. Lássuk, milyen meglepő igényeik voltak a kedvenc sztárjainknak!
Az énekesnő korábbi kérései közt az szerepelt, hogy nézzen ki úgy a backstage és az öltözője, mintha egy hatalmas bulit tartottak volna ott.
Ez a kívánság azért volt annyira fontos neki, mert karrierje kezdetén főleg lepukkant, romos kocsmákban állt ki a közönsége elé és annyira hozzászokott a mocskos, lelakott környezethez, hogy tiszta terepen már nehezebb volt fellépnie. Később az énekes rájött, hogy mégsem tesz jót az alkotási folyamatának és feltöltődésének, ha ennyire koszos öltözőket kér. Idén már az egészség és a nyugalom a fő irányvonal, amik szerint éli az életét, ezért kombuchát és echinácia tablettát kért a fesztivál szervezőitől.
Shawn legutóbb 2018-ban lépett fel a Sziget fesztiválon és kifejezetten jól érezte magát.
Olyannyira felszabadult a backstage-ben, hogy amikor közölték vele, hogy a bár be fog zárni, hallani sem akart róla és szó szerint kezébe vette az ügyet: beállt a pultba, hogy ő szolgáltassa a kollégáinak és más fellépőknek az italokat.
Idén is érdemes odafigyelni a bárok pultosaira, hátha Shawn újra felcsap baristának, és ő keveri majd a mojitot az egyik bárban.
A kanadai énekesnő nemrég hozta nyilvánosságra, hogy ADHD-val, vagyis figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral diagnosztizálták. Nelly számára így kifejezetten fontos, hogy megtegyenek mindent a szervezők annak érdekében, hogy nyugodt körülményekben tudjon felkészülni és pihenni a színpadra lépések között. Nelly életében mindig fontosabb volt a harmónia, mint az őrült luxus, de a kialakult neurodevelopmentális rendellenesség miatt most még jobban figyelnie kell az egészségére.
Tápláló ételekkel (fehérjeforrásokkal és zöldségekkel), gyógyteákkal, aromaterápiával és nyugtató zenével tud a lehető legjobban felkészülni a kényelmes öltözőben, hogy a legjobb formáját tudja hozni a színpadon és ne pörögjön túl a sok stressz miatt.
Az amerikai rapper nem véletlenül az egyik legkedveltebb sztár, hiszen kedvességét és szerénységét minden helyzetben bizonyítja. Közvetlensége és nagylelkűsége sok fiatal számára példamutató. A népszerű rappernek sem volt szüksége semmilyen nagyszabású, nehezen beszerezhető dekorációra, főleg ételeket és italokat szeretett volna.
A zenekara számára Bud Light sört kért, vodkát és narancslevet, mellé pedig parmezános csirkét, mozzarellát és gumicukrot.
Ezek voltak tehát a Sziget Fesztivál fellépőinek legegészségesebb, legnagylelkűbb kérései, amik a belső nyugalmat, a visszafogottságot és a megfelelő pihenést tartják szem előtt.
