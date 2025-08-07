A Sziget Fesztivál fellépőinek különleges kívánságai

A Hajógyári-sziget már 31-ik alkalommal szolgál természetközeli helyszínéül a Sziget Fesztiválnak. 2025-ös év előadóihoz egészen merész kívánságokat asszociálnánk a sztárvilág eddigi óhajait illetően, ám ez az év nem az extra luxusról és a túlzott nagyzolásról szól. A fellépők sokkal inkább olyan kívánságokkal álltak elő, ami az ő belső nyugalmukhoz, kényelmükhöz, harmóniájukhoz szükséges. A visszafogott kéréseik megmutatják, hogy főleg arra helyezik a hangsúlyt, hogy egészségesen, kellő feltöltődéssel tudjanak a rajongóik elé állni.

Sziget Fesztivál backstage-kérések

Különleges backstage kívánságok a Sziget Fesztivál fellépőitől

Számos nemzetközi sztárfellépő lesz idén is a Sziget Fesztiválon. A Nagyszínpad előadói közt található a fiatalabb generáció új kedvence, a brit énekesnő: Charli XCX, az örök kedvenc Shawn Mendes, akiért 2015-óta megdobban a szívünk, ha énekelni kezd. Chappell Roan is színpadra áll majd, akit idén hét kategóriában is Grammy-re jelöltek. Meghallgathatjuk Nelly Furtado-t is, aki az egyik legsikeresebb kanadai előadó és már több mint 45 millió lemezt adott el világszerte. Vasárnap este pedig az egyik legkedveltebb amerikai rappert, Post Malone-t láthatjuk majd. Az előadóknak természetesen lehetnek speciális diétára vonatkozó kéréseik, kérhetnek extra hangszeres vagy technikai felszerelést és egyedi dekorációt is az öltözőikbe, ami segítheti őket abban, hogy a lehető legjobban alakítsanak a színpadon. Ezek a sztárok viszont nem luxus öltözőket szerettek volna. Lássuk, milyen meglepő igényeik voltak a kedvenc sztárjainknak!

Charli XCX − A egészség nagykövete

Az énekesnő korábbi kérései közt az szerepelt, hogy nézzen ki úgy a backstage és az öltözője, mintha egy hatalmas bulit tartottak volna ott.

Ez a kívánság azért volt annyira fontos neki, mert karrierje kezdetén főleg lepukkant, romos kocsmákban állt ki a közönsége elé és annyira hozzászokott a mocskos, lelakott környezethez, hogy tiszta terepen már nehezebb volt fellépnie. Később az énekes rájött, hogy mégsem tesz jót az alkotási folyamatának és feltöltődésének, ha ennyire koszos öltözőket kér. Idén már az egészség és a nyugalom a fő irányvonal, amik szerint éli az életét, ezért kombuchát és echinácia tablettát kért a fesztivál szervezőitől.