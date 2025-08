„Túl aranyos lenne?” − Tom Holland ezért nem lehet a következő 007-es ügynök

Daniel Craig végleg búcsút intett James Bond karakterének. A 007 Nincs idő meghalni film sztárja helyét valaki más veszi át, egyből beindultak a találgatások: ki lehet a befutó? A rajongók többek között olyan fiatal színészek mellé tették le voksukat, mint Jacob Elordi (Saltburn, Euphoria) és Harris Dickinson (Vaskarom, Ahol a folyami rákok énekelnek). Mellettük olyan „veterán” hírességek neve is felmerült, akiket már a múltban is megpróbáltak összehozni ezzel a szereppel - Henry Cavill, Idris Elba, Theo James. Tom Holland neve is az esélyesek között volt.

Tom Holland neve is felmerült, mint következő James Bond

Forrás: Shutterstock

Tom Holland James Bond szerepében?

Szuperhős, de nem ügynök

Tom Holland már többször is bebizonyította, hogy ott van a helye Hollywoodban. A Marvel Univerzumban Pókember szerepében robbant be a köztudatba, majd nem sokkal később megkapta az Uncharted című film egyik főszerepét, ahol Mark Wahlberg oldalán tűnt fel.

Úgy tűnik, ez mégis kevésnek bizonyult az ikonikus James Bond karakteréhez, akit erős maszkulinitás és kemény kiállás jellemez. A színészt a pletykák szerint „túl aranyosnak” tartják ahhoz, hogy hitelesen eljátszhassa a 007-es ügynököt.

Szépfiú vagy kém

Sokan úgy gondolják, hogy a visszautasítás hátterében sokkal több állhat, mint egy egyszerű szerepbeli döntés. A mai modern korban már megszokott lehet, hogy a férfi főszerepekben érzékeny, sebezhető főhősök veszik át a stafétabotot - Tom Holland pont ezt képviseli a filmiparban. Több interjúban is nyíltan beszélt a mentális egészségről és saját küzdelmeiről. Ennek ellenére Hollywood még mindig ragaszkodik a hűvös, sármos, férfias értékekhez, ha olyan popkulturális alakról van szó, mint James Bond.

Vajon miért él még a 007-es ügynök úgy a köztudatban, mint kemény férfi? Ez könnyedén lehet generációs kérdés, hiszen a film legnagyobb törzsközönsége pont ehhez ragaszkodik, és nem tudna azonosulni az új felfogásban létező karakterrel.

2025-ben a világban az elfogadás és a szerepek jelentése már teljesen megváltozott, de úgy tűnik a Bond-univerzumban még ragaszkodnak a régi megszokott sémákhoz. Jelenleg legesélyesebbnek Aaron Taylor-Johnson brit színészt tartják.