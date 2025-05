Tényleg Aaron Taylor-Johnson az új James Bond? Nosztalgiázzunk a legszexibb 007-esekkel — GALÉRIA

A készítők rendkívül titokzatosak azóta, hogy Daniel Craig 2021-ben kiszállt a sorozatból — egyetlen morzsát sem voltak hajlandók elhinteni arról, ki lesz az új James Bond. A rajongók viszont annál lelkesebbek: újra és újra nagy neveket dobnak be a kalapba — köztük Aaron Taylor-Johnson és Henry Cavill is rendre felmerül. Maguk a színészek sem cáfolnak, de nem is erősítenek meg semmit. A találgatásokat tovább fokozta, amikor Aaron Taylor-Johnson az egy bizonyos óragyártó márkanagykövete lett — elsőre ez talán véletlennek tűnhet, de valójában nagyon is beszédes gesztus.

Aaron Taylor-Johnson sárm és elegancia tekintetében, már most tökéletes James Bond karakter

Forrás: Getty Images

Aaron Taylor-Johnson és a beszédes szerződés

A James Bond-filmek világában különleges szerepe van egy bizonyos típusú a svájci órának: az 1995-ös Aranyszem óta kizárólag ezt a márkát viseli őfelsége titkos ügynöke a filmekben. Éppen ezért, amikor Aaron Taylor-Johnson aláírt ennek az óragyártónak a reklámarcaként, újra fellángoltak a találgatások — vajon ez egy lépés afelé, hogy hivatalosan is ő legyen a következő Bond?

A rajongók nem véletlenül képzelik el könnyen a 34 éves színészt 007-esként: úgy tűnik, mintha a Jóisten is James Bond szerepére teremtette volna. Karizmatikus, sármos, stílusos — és most már egy James Bond-óra is díszeleg a csuklóján.

Aaron Taylor-Johnson nem árult el sokat a szerződés részleteiről, mindössze annyit jegyzett meg: „Mindig is csodáltam az órákat.” Amíg hivatalos bejelentés nem történik, marad a találgatás — és a nosztalgia.

Lapozd végig a képgalériánkat, és emlékezz vissza velünk a valaha volt legszexibb James Bondokra — azokkal a férfiakkal, akiknek a nők sosem tudtak ellenállni, akármennyire is próbálták...

