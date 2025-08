Ha sokat stresszel, egyetlen finom ital segtíhet rajtad: a TikTokkerek esküsznek a kortizolkoktélra

Úgy érzed felőröl a munkahelyi stressz? Ne engedd, hogy a kiégés tönkretegye az életed! Szeretnél búcsút inteni az állandó fáradtságnak és kimerültségnek? Ismerd meg te is a stressz egyik lehetséges ellenszerét, a TikTok-sztár kortizolkoktélt. Nem csoda, hogy a közösségi média tele van stresszűző praktikákkal. Ez a villámgyorsan terjedő italrecept állítólag csökkenti a kortizolszintet, visszaadja az energiát, oldja a feszültséget és segít a hormonháztartás egyensúlyát helyreállítani. Az influenszerek lefekvés előtt kortyolgatják, és azt állítják, hogy ettől jobban alszanak, nyugodtabbnak érzik magukat és frissebben ébrednek. De vajon tényleg működik?

Fáradt és feszült vagy? A kortizolkoktél lehet a titkos fegyvered

Forrás: Getty Images

Mi az a kortizolkoktél, és miért hasznos?

Először is tisztázzuk, hogy mi is az a kortizol. A kortizolhormont a mellékvesék termelik stressz hatására. A kortizol kulcsszerepet játszik az anyagcsere, a gyulladásos folyamatok és a vércukorszint szabályozásában, valamint közvetlen hatással van a cirkadián ritmusra. Nélkülözhetetlen az élethez, azonban problémákat is okozhat: ha a szintje tartósan magas, a szervezet állandó stresszhelyzetben működik. Az alváshiány vagy a helytelen étrend pedig csak tovább ronthat a helyzeten.

Hogyan csökkenti a kortizolkoktél a stresszt?

A kortizolkoktél csökkentheti a stresszhormonnak számító kortizol szintjét, visszaadhatja az energiát, oldhatja a feszültséget és segíthet hormonális egyensúlyt teremteni. Mindezek alapján pedig hatékony lehet a kiégés tünetei ellen.

Milyen összetevőkből áll a kortizolkoktél?

A kortizolkoktél receptje egyszerű: csupán kókuszvíz, citrom, narancslé, magnézium, só és szénsavas víz kell hozzá. Az ital minden összetevője támogathatja a szervezet stresszkezelését és regenerálódását. A magnézium nyugtató hatású, a só és a cukor segíti az elektrolit-egyensúlyt, a citrusfélék pedig frissítőek és antioxidánsokban gazdagok. Mindemellett a kókuszvíz kellemes ízű és remekül hidratál.

Ha szeretnéd elkészíteni otthon, íme a kortizolkoktél receptje:

200 ml kókuszvíz

½ citrom leve

50 ml narancslé