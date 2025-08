Vilmos herceg legszívesebben száműzné András herceget a családból - állítja a szakértő

Botrányt botrányra halmaz Károly király öccse András herceg. A megboldogult II. Erzsébet királynő kisebbik fia már hónapok óta rejtőzködik a nyilvánosság elől, miután kiderült, hogy jó barátságot ápolt az elítélt pedofil milliárdossal Jeffrey Epsteinnel és kapcsolatban állt egy kínai kémmel is. Ezután pedig egy nő azzal vádolta meg őt, hogy szexuálisan zaklatta őt a fiatal herceg. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy egy vizsgálat szerint a királyi család aktív dolgozójaként korábban az adófizetők pénzén járhatott golfozni Amerikába, és síelni az Alpokba. Ezek mellett a vádak mellett az már eltörpül, hogy egy pletyka szerint egy alkalommal összeverekedett az unokaöccsével Harry herceggel is. Az viszont biztos, hogy sok családtag nem örül neki, hogy András herceg továbbra is viseli a királyi család címeit, miközben a bátyja jóindulatán múlik csak, hogy még nem fosztották meg a rangjaitól. A királyi család szakértői szerint azonban Vilmos herceg nem lesz vele ilyen elnéző a jövőben.

Vilmos herceg nem fogja szótlanul tűrni András herceg viselkedését

Forrás: (Photo by Jacob King / POOL / AFP)

Ha Vilmos herceg király lesz, akkor vége a jó világnak András herceg számára

A trónörökös sokkal szigorúbb és következetesebb lesz a nagybátyjával szemben, mint a testvére Károly király

- állítja Andrew Lownie a York-ház felemelkedése és bukása című életrajzi könyvében. A királyi család szakértője éveket töltött azzal, hogy az uralkodó és az öccse ügyeit vizsgálja, és arra a következtetésre jutott, hogy Károly király túl elnéző az öccsével szemben.

Igaz, hogy Károly megvonta az évi egymillió fontos fizetését az öccsének, de továbbra is a rezidenciáján élhet, és megtarthatta a herceg megnevezését is, még ha nem is számít már a királyi család hivatalos dolgozójának.

Egyet ért Andrew véleményével kollégája a Daily Telegraph tudósítója Hannah Furness is, aki szerint a királyi család tagjai és a brit politikai elit folyamatosan keresi a kiskapukat, hogy eltávolíthassák András herceget a család közeléből.

Azt hiszem, hogy Károly azért nem lép, mert betartja az anyjának tett ígéretét: nem szakítja szét még jobban a családját. Ez viszont oda vezet, hogy egyre több lesz a botrány, elég csak a mostani szexuális zaklatások vádjaira gondolni. Vilmos herceg azonban nem lesz ilyen elnéző, keményvonalas elképzelései vannak az uralkodásról, és könyörtelen lesz a nagybátyjával. Megfoszthatja őt a királyi címeitől, és a királyi családnak köszönhető életmódjától.

- zárta sorait a szakértő.