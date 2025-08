Azt állítják, Harry beverte András herceg orrát: Károly király fiatalabb gyereke reagált a híresztelésre

Újabb botrányos viselkedésével került a brit sajtóba Harry herceg. A bomba egy új, a királyi családról szóló könyv részleteinek kiszivárgása miatt robbant: Sussex hercege azonnal reagált is a vádakra.

Harry herceg azt állítja, nem ütötte meg Andrást

Harryt verekedéssel vádolják

A York-ház felemelkedése és bukása (Entitled: The Rise and Fall of the House of York) című könyvből a Daily Mail közölt részketeket, amelyekben azt állítják: Harry herceg és András herceg között heves szóváltás zajlott le közel egy évtizede, egy családi esemény alkalmával. A kötet szerint „valami, amit András mondott Harry háta mögött”, végül tettlegességhez vezetett, és Harry akkorát bemosott Andrásnak, hogy eleredt az orra vére. A könyv szerzője azt írja, András herceg állítólag opportunistának nevezte Meghan Markle-t, és azt állította, hogy a házassága Harryvel nem lesz hosszú életű. A vitát ez a megjegyzés robbanthatta ki a szerző szerint.

Sussex hercege határozottan cáfol

A történet nyilvánosságra kerülése után Sussex hercege hivatalos nyilatkozatot tett szóvivőjén keresztül az Us Weeklynek. A közlemény szerint:

„Megerősíthetem, hogy egyik dolog sem igaz” – jelentette ki Harry herceg szóvivője 2025. augusztus 2-án. „Harry herceg és András herceg soha nem veszekedett fizikailag, és András herceg sem tette soha ezeket a megjegyzéseket a sussexi hercegnéről Harry hercegnek” – tették hozzá.