Viharos házasság, titkos viszony, egyedülálló hang: ma lenne 62 éves Whitney Houston

Whitney Houston születésnapja minden évben emlékeztet bennünket arra az elképesztő zenei veszteségre, ami 2012 február 11-én az egész világot megrázta.

Ma lenne Whitney Houston születésnapja.

Forrás: Getty Images

Whitney Houston születésnapja alkalmából összeszedtünk 5 érdekességet, amit nem tudhattál a csodás énekesnőről

Whitney Houston hatszoros Grammy-díjas és Primetime Emmy-díjas énekesnő 13 éve hagyott itt örökké bennünket, hiányát pedig azóta sem tudta egyetlen zenész sem pótolni: minden idők egyik legkülönlegesebb zenésze rengeteg énekesre volt elképesztő hatással a zeneiparban, hiszen erőteljes, soulos hangja, stílusteremtő hangzása az egész ipart alapjaiban rengette meg.

Whitney Houston karrierje már egészen a kezdetektől, gyerekkorától kezdve tudatosan épült és katalizátorként alapozta meg a fekete női előadók elfogadottságát a zeneiparban világszerte.

Ezzel szemben a magánélete mindig is érdekesen alakult: szinte az összes kollégájával hírbe hozták, aktuális viszonyairól pedig az egész világ tudott, drogproblémái miatt pedig szétszedte a sajtó. Whitney Houston pályafutása azonban nem ragadt meg csupán az éneklésnél: 1992-ben debütált színészként Kevin Costner oldalán a Több mint testőr című romantikus thrillerben, ami az év legtöbb bevételét hozó mozifilmje lett.

Bár az egész világ azt gondolta, hogy élete a nagybetűs sikersztori lesz, egy csapásra minden véget ért azon a februári napon, amikor holtan találták meg a fürdőkádjában.

Azóta Whitney Houston rajongók milliói dolgoznak azon, hogy emlékét örökre fenntartsák, mi pedig pár érdekességgel emlékezünk meg róla.

1. Korai kezdetek

Karrierje már egészen fiatalon, 16 évesen beindult, amikor is a legendás tinimagazin, a Seventeen címlapján szerepelt. Ez akkoriban hatalmas dolognak számított és megalapozta Houston egész további karrierjét.

Whitney Houston kezdetben modellkedett. Forrás: Getty Images

2. A rekorder

A Guinness Rekordok Könyve szerint mai napig ő a világ legtöbbet jutalmazott énekesnője, első, debütáló albuma, az 1985-ös Whitney Houston címre hallgató lemez minden idők egyik legsikeresebb debütáló albuma lett: 25 millió példány kelt el belőle világszerte.