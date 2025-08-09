Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 9., szombat Emőd

évforduló

Viharos házasság, titkos viszony, egyedülálló hang: ma lenne 62 éves Whitney Houston

Getty Images - Phil Dent
évforduló Whitney Houston születésnap
Nagy Kata
2025.08.09.
Ma lenne Whitney Houston születésnapja: a zenetörténet egyik legkiválóbb énekesnője 62 éves lenne, elvesztését pedig mai napig gyászolja a teljes zeneipar és mindenki, aki valaha együtt dolgozott vele és a szívébe zárta.

Whitney Houston születésnapja minden évben emlékeztet bennünket arra az elképesztő zenei veszteségre, ami 2012 február 11-én az egész világot megrázta. 

Whitney Houston születésnapja
Ma lenne Whitney Houston születésnapja. 
Forrás: Getty Images

Whitney Houston születésnapja alkalmából összeszedtünk 5 érdekességet, amit nem tudhattál a csodás énekesnőről

Whitney Houston hatszoros Grammy-díjas és Primetime Emmy-díjas énekesnő 13 éve hagyott itt örökké bennünket, hiányát pedig azóta sem tudta egyetlen zenész sem pótolni: minden idők egyik legkülönlegesebb zenésze rengeteg énekesre volt elképesztő hatással a zeneiparban, hiszen erőteljes, soulos hangja, stílusteremtő hangzása az egész ipart alapjaiban rengette meg. 

Whitney Houston karrierje már egészen a kezdetektől, gyerekkorától kezdve tudatosan épült és katalizátorként alapozta meg a fekete női előadók elfogadottságát a zeneiparban világszerte.

Ezzel szemben a magánélete mindig is érdekesen alakult: szinte az összes kollégájával hírbe hozták, aktuális viszonyairól pedig az egész világ tudott, drogproblémái miatt pedig szétszedte a sajtó. Whitney Houston pályafutása azonban nem ragadt meg csupán az éneklésnél: 1992-ben debütált színészként Kevin Costner oldalán a Több mint testőr című romantikus thrillerben, ami az év legtöbb bevételét hozó mozifilmje lett. 

Bár az egész világ azt gondolta, hogy élete a nagybetűs sikersztori lesz, egy csapásra minden véget ért azon a februári napon, amikor holtan találták meg a fürdőkádjában.

Azóta Whitney Houston rajongók milliói dolgoznak azon, hogy emlékét örökre fenntartsák, mi pedig pár érdekességgel emlékezünk meg róla. 

1. Korai kezdetek 

Karrierje már egészen fiatalon, 16 évesen beindult, amikor is a legendás tinimagazin, a Seventeen címlapján szerepelt. Ez akkoriban hatalmas dolognak számított és megalapozta Houston egész további karrierjét. 

Young model Whitney Houston in a photography fashion session in New York City in September of 1980. Photo by Doug Vann. Silk Cheetah print dress by Giovanni Demoura. (Photo by Doug Vann/Corbis via Getty Images)
Whitney Houston kezdetben modellkedett. Forrás: Getty Images

2. A rekorder

A Guinness Rekordok Könyve szerint mai napig ő a világ legtöbbet jutalmazott énekesnője, első, debütáló albuma, az 1985-ös Whitney Houston címre hallgató lemez minden idők egyik legsikeresebb debütáló albuma lett: 25 millió példány kelt el belőle világszerte. 

TAMPA, FL - JANUARY 27: Whitney Houston sings the National Anthem before a game with the New York Giants taking on the Buffalo Bills prior to Super Bowl XXV at Tampa Stadium on January 27, 1991 in Tampa, Florida. The Giants won 20-19. (Photo by George Rose/Getty Images)
Whitney Houston egy igazi rekorder. Forrás: Getty Images

3. Történelmet ír

Whitney mai napig az egyetlen olyan előadó, akinek hét egymást követő dala vezette a Billboard Hot 100 listát. 

Whitney Houston, with Dutch Award for her debut album, Ahoy, Rotterdam, 21st October 1986. (Photo by Rob Verhorst/Redferns)
Debütáló albuma azonnal világsiker lett. Forrás: Getty Images / Redferns

4. Viharos házassága 

Kapcsolata férjével, Bobby Brownnal korán sem volt zökkenőmentes: gyakoriak voltak a veszekedések, az erőszak, ráadásul mindketten kölcsönösen drogfüggőségben szenvedtek. Több alkalommal annyira elfajultak a balhéik, hogy még a rendőrséget is kihívták rájuk. Mindennek oka állítólag Brown féltékenysége volt, amiért felesége sokkal sikeresebb volt, mint ő maga. 

Bobby Brown and Whitney Houston attend the "Cinderella" movie premiere at the Sony Lincoln Square Theater in New York City on October 27, 1997. (Photo by Sonia Moskowitz/Getty Images)
Whitney Houston házassága finoman szólva is viharos volt. Forrás: Getty Images

5. Titkos viszony 

Egy időben hírbe hozták Eddie Murphyvel és bár sosem erősítették meg a kapcsolatukat, a pletykák szerint már az eljegyzés is szóba került, Whitney pedig rendkívül csalódott volt, amikor a kapcsolat egyik napról a másikra véget ért. 

BEVERLY HILLS, CA - NOVEMBER 15: Singer Whitney Houston and comedian/actor Eddie Murphy attend the United Negro College Fund's 10th Annual "Lou Rawls Parade of Stars" Telethon Kick-Off Party on November 15, 1989 at L'Ermitage in Beverly Hills, California. (Photo by Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images)
Állítólag titkos viszonyt folytatott Eddie Murphyvel. Forrás: Getty Images

