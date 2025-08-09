Megszégyenítették őket: Beatrix és Eugénia teljesen elfordultak apjuktól, András hercegtől

Az elmúlt hét a York-ház két tagja, Beatrix és Eugénia hercegnő számára különösen gyötrelmes volt. Előbb apjukról, majd anyjukról kerültek napvilágra súlyos állítások Andrew Lownie történész új könyvéből, A York-ház felemelkedése és bukása címmel.

A yorki hercegnők, Beatrix és Eugénia teljesen ledöbbentek a könyv állításain

Forrás: Getty Images

Friss életrajzi könyv leplezi le a Yorkok titjait

Bár a könyv még nincs a polcokon, néhány napja a Daily Mail rendszeresen közöl belőle részleteket, amelyek egyáltalán nem hízelgőek a Yorkokra nézve. A kötet exkluzív részletei feltárták András herceg szoros kapcsolatát a kegyvesztett pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel, homályos pénzügyi ügyleteit külföldi milliárdosokkal, a palota személyzetének állítólagos zaklatását, vulgáris humorát és kicsapongó magánéletét.

A könyv nem finomkodik András herceggel kapcsolatban

Forrás: Getty Images Europe

De Sarah Ferguson is napirendre került, a könyv szerint a hercegné hedonista költekezése, adósságai rendezésének halogatása és magas rangú férfiak – többek között John F. Kennedy Jr. és Tiger Woods – után folytatott hajszája szintén mély nyomot hagyott a család hírnevén. A mű szerint Ferguson úgy élt II. Erzsébet menyeként, mint egy „VII. Henrik korabeli disznó”.

Sarah Ferguson is bőven szolgáltat témát a szerzőnek

Forrás: Corbis Entertainment

Beatrix és Eugénia teljesen ledöbbentek

Egy, a családhoz közel álló forrás a lapnak úgy nyilatkozott: Beatrix és Eugénia „teljesen megdöbbentek” a könyvben olvasottakon, különösen az apjukról szóló fejezetek miatt. Bár tudtak a kötet közelgő megjelenéséről, a valóság „rosszabbnak bizonyult, mint amire számítottak”. A forrás szerint most „távolságot tartanak az apjuktól, és hogy a kapcsolatuk helyreáll-e vele, az attól függ, milyen további információk kerülnek napvilágra, ha egyáltalán lesznek ilyenek”. Ingrid Seward, Sarah Ferguson életrajzírója úgy látja, hogy Beatrix számára, aki „mindig is közel állt az apjához”, különösen nehéz időszak következik, de Eugénia is megsínyli a szóbeszédet. „Mindkettőjüknek nagyon nehéz lesz ez – szörnyű időszak” – mondta, és hozzátette, nem lepte meg, hogy a testvérek nem álltak ki apjuk mellett: „Az, hogy nyilvánosan kinyilvánítanák szolidaritásukat, semmilyen módon nem szolgálná a javukat.”

A két hercegnő és édesanyjuk 2015 óta, amióta először napvilágra kerültek az Epstein–András-ügy részletei, következetesen hallgattak. A héten Sarah Ferguson Instagram-követői egy különös részletre figyeltek fel: Sarah fekete mokaszint viselt, melynek elején a „Soha ne panaszkodj, soha ne magyarázd meg” felirat szerepelt – ami a néhai királynő mottója.

Eugénia férjével, Jack Brooksbankkal és két gyermekével Portugáliában él és szoros kapcsolatot ápolnak A listás barátaikat, köztük Robbie Williams énekessel és feleségével, Ayda Fielddel. Beatrix a technológiai szektorban dolgozik és három gyereke van. Mindketten több jótékonysági szerepet vállalnak, és kisgyermekeiket igyekeznek megóvni a nyilvánosságtól.