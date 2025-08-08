Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
A kapzsiság hercegnéje: botránykönyv állítja, Sarah Ferguson úgy élt a palotában, mint egy „VIII. Henrik korabeli disznó"

brit királyi család Sarah Ferguson botrány András herceg
2025.08.08.
Egy friss életrajzi könyv olyan dolgokat állít Sarah Fergusonról, amit elképzelni is nehéz. András herceg egykori felesége állítólag óriási lakomákat tartott, folyton költekezett, és milliós tartozásokat halmozott fel. A mű szerint a pazarlás és a pénzügyi fegyelem teljes hiánya kísérte a hercegné házasságát, úgy élt II. Erzsébet menyeként, mint egy „VII. Henrik korabeli disznó".

Andrew Lownie történész Entitled című, több száz interjún alapuló könyve részletekbe menően mutatja be Sarah Ferguson mindennapjait: királyi lakomákról, szertelen költekezésről és hatalmas adósságokról ír, amelyekke a hercegné a brit uralkodói család türelmét is próbára tette.

Prince Andrew, Duke of York with Sarah Ferguson after their engagement announcement, Buckingham Palace, London, 17th March 1986. (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)
András herceg, York hercege és Sarah Ferguson az eljegyzésük bejelentése után 1986. március 17.
Forrás: Getty Images

A kötet szerint Ferguson rendszeresen hatalmas darab marhahúsokat, báránycombokat és sült csirkéket rendelt vacsorára – gyakran csak a lányaival, Beatrice-szal és Eugenie-vel ült az asztalnál, a rengeteg maradék pedig a kukában végezte. Egy elbocsátott munkatárs így fogalmazott: „Minden este úgy terítettek, mintha egy középkori lakomára készülnének, amire VIII. Henrik is büszke lenne.”

A fényűzés az étkezéseken túl is mindennapos volt. A komornyiknak hajnal fél ötkor kellett munkába állnia, hogy jégbe hűtött vízitorma várja a hercegnét. A személyi edzők és fodrászok óránként több száz fontot kaptak azért, hogy akár késő délutánig várjanak Sarah Fergusonra.

Az 1990-es évek közepén a hercegné mintegy 5,3 millió dolláros adósságot halmozott fel közel 200 hitelezőnél. Egy belső vizsgálat szerint éves kiadásai meghaladták az 1,1 millió dollárt: ebből 400 ezer dollárt személyzetre, 200 ezret ajándékokra, 67 ezret pedig bulikra és virágokra költött. Egyetlen hét alatt 33 ezer dollárt adott ki a Bloomingdale’s-ben, és 4000 dollárt fizetett egy pezsgős teadélutánért, amelyet 150 emernek rendezett.

A könyv szerint a hercegné amerikai jótékonysági alapítványa, a Chances for Children bevételének kevesebb mint felét fordította a rászorulókra, a többit személyes kiadásokra, parfümökre és dietetikusokra költötte.

Sarah Fergusont II. Erzsébet is kisegítette - egy darabig

Lownie állítása szerint II. Erzsébet királynő többször is kifizette Sarah Ferguson adósságait, például 1994-ben a Coutts bank 665 ezer dolláros követelését. 1996-ban azonban a palota hivatalosan is közölte, hogy a hercegné pénzügyei többé nem tartoznak az uralkodó hatáskörébe.

A barátok és a személyzet is belefáradt a helyzetbe. Egy volt alkalmazott így emlékezett: „Az autós utazások voltak a legrosszabbak. Telefonon üvöltözött az emberekkel. Aztán csodálkozott, miért vagyunk boldogtalanok.”

Sarah Ferguson az 1990-es évek végére az első királyi családtag lett, aki televíziós reklámban szerepelt: 500 ezer dollárért hirdette az Ocean Spray áfonyalevet, majd hajegyenesítőket reklámozott hatszámjegyű összegekért.

A könyv szerint 2010-ben is adósságba verte magát, a lányairól készíttetett egy pasztellportrét, amit nem fizetett ki a művészek. Ekkoriban 22 fős személyzettel élt, és továbbra is luxusutazásokra, spa-kezelésekre és drága ruhákra költött, még cégei összeomlása után is.

