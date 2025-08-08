A kapzsiság hercegnéje: botránykönyv állítja, Sarah Ferguson úgy élt a palotában, mint egy „VIII. Henrik korabeli disznó"

Andrew Lownie történész Entitled című, több száz interjún alapuló könyve részletekbe menően mutatja be Sarah Ferguson mindennapjait: királyi lakomákról, szertelen költekezésről és hatalmas adósságokról ír, amelyekke a hercegné a brit uralkodói család türelmét is próbára tette.
A kötet szerint Ferguson rendszeresen hatalmas darab marhahúsokat, báránycombokat és sült csirkéket rendelt vacsorára – gyakran csak a lányaival, Beatrice-szal és Eugenie-vel ült az asztalnál, a rengeteg maradék pedig a kukában végezte. Egy elbocsátott munkatárs így fogalmazott: „Minden este úgy terítettek, mintha egy középkori lakomára készülnének, amire VIII. Henrik is büszke lenne.”
A fényűzés az étkezéseken túl is mindennapos volt. A komornyiknak hajnal fél ötkor kellett munkába állnia, hogy jégbe hűtött vízitorma várja a hercegnét. A személyi edzők és fodrászok óránként több száz fontot kaptak azért, hogy akár késő délutánig várjanak Sarah Fergusonra.
Az 1990-es évek közepén a hercegné mintegy 5,3 millió dolláros adósságot halmozott fel közel 200 hitelezőnél. Egy belső vizsgálat szerint éves kiadásai meghaladták az 1,1 millió dollárt: ebből 400 ezer dollárt személyzetre, 200 ezret ajándékokra, 67 ezret pedig bulikra és virágokra költött. Egyetlen hét alatt 33 ezer dollárt adott ki a Bloomingdale’s-ben, és 4000 dollárt fizetett egy pezsgős teadélutánért, amelyet 150 emernek rendezett.
A könyv szerint a hercegné amerikai jótékonysági alapítványa, a Chances for Children bevételének kevesebb mint felét fordította a rászorulókra, a többit személyes kiadásokra, parfümökre és dietetikusokra költötte.
Lownie állítása szerint II. Erzsébet királynő többször is kifizette Sarah Ferguson adósságait, például 1994-ben a Coutts bank 665 ezer dolláros követelését. 1996-ban azonban a palota hivatalosan is közölte, hogy a hercegné pénzügyei többé nem tartoznak az uralkodó hatáskörébe.
A barátok és a személyzet is belefáradt a helyzetbe. Egy volt alkalmazott így emlékezett: „Az autós utazások voltak a legrosszabbak. Telefonon üvöltözött az emberekkel. Aztán csodálkozott, miért vagyunk boldogtalanok.”
Sarah Ferguson az 1990-es évek végére az első királyi családtag lett, aki televíziós reklámban szerepelt: 500 ezer dollárért hirdette az Ocean Spray áfonyalevet, majd hajegyenesítőket reklámozott hatszámjegyű összegekért.
A könyv szerint 2010-ben is adósságba verte magát, a lányairól készíttetett egy pasztellportrét, amit nem fizetett ki a művészek. Ekkoriban 22 fős személyzettel élt, és továbbra is luxusutazásokra, spa-kezelésekre és drága ruhákra költött, még cégei összeomlása után is.
