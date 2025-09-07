Az 50-es évek legvadítóbb sármőrei: 5 férfi, aki miatt a nők könnyekkel öntözték a párnáikat

Az 50-es évek nem csak a fekete-fehér filmek aranykorát hozták el, de olyan prémium-előadókat is, akik láttán minden nő szíve egy picivel hevesebben dobogott.

Az 50-es évek férfiideáljai még mindig felveszik a versenyt napjaink pasijaival.

Az 50-es évek 5 legnagyobb férfi ikonja

Fél évszázaddal ezelőtt a mozi férfiideáljai komolyak voltak, titokzatosak, de belül érzékenyek és őrülten szenvedélyesek: minden nő őket akarta, minden férfi rájuk volt féltékeny és minden kisfiú olyan szeretett volna lenni, mint ők.

Az 50-es évek Hollywoodja ugyanis nemcsak filmeket, hanem ideálokat és szimbólumokat is gyártott, akik bár elérhetetlenek voltak, a filmvásznon keresztül mindenki egy kicsit magáénak érezhette őket.

A következő 5 férfi még a fekete-fehér képernyőn keresztül is olyan vadító kisugárzással rendelkezett, hogy fél évszázad elteltével is örömmel gyönyörködünk bennük.

1. Marlon Brando

Brando úgy vált férfiideállá, hogy látszólag egyáltalán nem akart az lenni, de A vágy villamosának legendás jelenetében úgy dobta lazán a vállára a zakóját, hogy attól nem lehetett nem elalélni. Az elképesztő tehetségű színész macsó bája és lázadó stílusa pedig a mai napig irigylésre méltó.

2. Elvis Presley

Elvis Presley üdítő kivétel volt a morcos, zárkózott, szigorú férfiak rengetegében: vidám volt, élettel és szenvedéllyel teli, olyan csípőmozdulatokkal, amiktől szem nem maradt szárazon. Nem csoda hát, hogy az Elvis-jelenség addig soha nem látott tömeghisztériát váltott ki és a legtöbb nő nem is tudta igazán eldönteni, hogy a sármos pofiját, vagy a szexi csípőjét kedveli-e jobban.

3. James Dean

James Deanről a mai napig énekelnek a női előadók, nem véletlenül: már a szemöldöke egyetlen mozdulatától is sírva fakadtak a nők, amit meg is tudunk érteni! Modern szemmel nézve is a valaha látott egyik legtökéletesebb férfipéldány, akinek egyszerűen képtelenség volt ellenállni.

4. Rock Hudson

Hudson nem a rosszfiús vonalat erősítette, inkább a megbízható, tökéletes úriembert, akiben a stílus és a magabiztosság keveredik egy csipetnyi titokzatossággal. A filmvásznon szinte minden mozzanata azt súgta, hogy óvó karjai között semmi baj nem érhet bennünket.