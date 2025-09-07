Az 50-es évek legvadítóbb sármőrei: 5 férfi, aki miatt a nők könnyekkel öntözték a párnáikat

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 7., vasárnap

CBS/Getty Images - CBS Photo Archive
Nagy Kata
2025.09.07.
A vászonról néztek ránk, a szívünkre hatottak, és örökre beírták nevüket a szexszimbólumok pantheonjába: íme, az 50-es évek 5 legnagyobb férfi ikonja, akik még ma is megérnének pár ajtócsapkodást.

Az 50-es évek nem csak a fekete-fehér filmek aranykorát hozták el, de olyan prémium-előadókat is, akik láttán minden nő szíve egy picivel hevesebben dobogott. 

az 50-es évek férfiideáljai
Az 50-es évek férfiideáljai még mindig felveszik a versenyt napjaink pasijaival. 
Forrás: Corbis Historical

Az 50-es évek 5 legnagyobb férfi ikonja 

Fél évszázaddal ezelőtt a mozi férfiideáljai komolyak voltak, titokzatosak, de belül érzékenyek és őrülten szenvedélyesek: minden nő őket akarta, minden férfi rájuk volt féltékeny és minden kisfiú olyan szeretett volna lenni, mint ők. 

Az 50-es évek Hollywoodja ugyanis nemcsak filmeket, hanem ideálokat és szimbólumokat is gyártott, akik bár elérhetetlenek voltak, a filmvásznon keresztül mindenki egy kicsit magáénak érezhette őket.  

A következő 5 férfi még a fekete-fehér képernyőn keresztül is olyan vadító kisugárzással rendelkezett, hogy fél évszázad elteltével is örömmel gyönyörködünk bennük. 

1. Marlon Brando 

Brando úgy vált férfiideállá, hogy látszólag egyáltalán nem akart az lenni, de A vágy villamosának legendás jelenetében úgy dobta lazán a vállára a zakóját, hogy attól nem lehetett nem elalélni. Az elképesztő tehetségű színész macsó bája és lázadó stílusa pedig a mai napig irigylésre méltó. 

Marlond Brando.  
Forrás: Getty Images 

2. Elvis Presley

Elvis Presley üdítő kivétel volt a morcos, zárkózott, szigorú férfiak rengetegében: vidám volt, élettel és szenvedéllyel teli, olyan csípőmozdulatokkal, amiktől szem nem maradt szárazon. Nem csoda hát, hogy az Elvis-jelenség addig soha nem látott tömeghisztériát váltott ki és a legtöbb nő nem is tudta igazán eldönteni, hogy a sármos pofiját, vagy a szexi csípőjét kedveli-e jobban. 

Elvis Presley.  
Forrás: Getty Images 

3. James Dean 

James Deanről a mai napig énekelnek a női előadók, nem véletlenül: már a szemöldöke egyetlen mozdulatától is sírva fakadtak a nők, amit meg is tudunk érteni! Modern szemmel nézve is a valaha látott egyik legtökéletesebb férfipéldány, akinek egyszerűen képtelenség volt ellenállni.

American actor James Dean. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)
James Dean. 
Forrás: Corbis Historical

4. Rock Hudson

Hudson nem a rosszfiús vonalat erősítette, inkább a megbízható, tökéletes úriembert, akiben a stílus és a magabiztosság keveredik egy csipetnyi titokzatossággal. A filmvásznon szinte minden mozzanata azt súgta, hogy óvó karjai között semmi baj nem érhet bennünket. 

Rock Hudson.  
Forrás: Getty Images 

5. Paul Newman 

Csodálkozunk, hogy Paul Newman átható, szikrázó szemeiről nem készültek tömegével festmények: érzéki mosolya és eleganciája miatt a klasszikus hollywoodi férfiideál élő megtestesítője volt. 

Paul Newman. 
Forrás: Getty Images 

