Kaméleon a filmvásznon: 5 színész, akik felismerhetetlenül átalakultak egy szerep kedvéért

Az igazi színészi átváltozás nem csak a krokodilkönnyeken és Oscar-mosolyokon múlik. Néha a test az, ami a legnagyobb szerepet játssza, na de nem úgy. Elhagyott pizzák, napi háromszori edzés, parókák, tetoválások, hajszínek, sőt, néha egy kis pufi műhas. Hollywoodban semmi sem szent, ha egy jó szerepről van szó. Összegyűjtöttük azokat az újhullámos sztárokat, akik nem féltek kaméleonként változni és akiknek a rajongói kétszer is megnézték az IMDb-t, biztos, hogy őket látják-e.
A színészet ma már nemcsak lelki utazás, hanem testi extrém sport is. Ezek a sztárok nem elégedtek meg azzal, hogy „elhitessék” a karaktert, ők azzá váltak. És mi csak csendben kérdezzük: vajon hány személyi edző, sminkes, dietetikus és pszichológus van elrejtve ezek mögött a nagy átváltozások mögött? Mert az biztos, egy kaméleon sem dolgozik egyedül.
Ha eddig azt hitted, hogy a Euphoria sírós Cassie-je volt Sydney Sweeney határa, akkor készülj fel! A színésznő épp egy brutális fizikai és mentális átváltozáson megy keresztül, hogy eljátssza Christy Martint, az első női bokszolót, aki profi szerződést kapott a sportban.
Az életrajzi film miatt Sweeney szó szerint beállt a ringbe: nemcsak boksztechnikákat tanul, de kemény súlyzós edzések, napi kardiók és MMA-alapú mozgások is szerepelnek az edzéstervében. A Women's Health szerint nemcsak fizikailag volt kemény ez a felkészülés, de mentálisan is, hiszen a testével kapcsolatban rengeteg kritikát kapott a közösségi médiában.
Jacob Elordi az a típus, akire a legtöbben a Csókfülke vagy a Euphoria Nate-jeként emlékeznek. Az a magas, sötéthajú srác, akiről mindig azt gondoljuk, hogy most is épp valakit ghostol.
Aztán jött a „Priscilla”, Sofia Coppola Elvis-drámája, és Elordi konkrétan Elvis Presley-vé változott. Az arcvonásai, a haja, a hanghordozása, minden a Királyt idézte. De nem egy giccses Las Vegas-i utánzatként, hanem fájdalmasan emberi formában.
A színész több kilót hízott, elhagyta a kortárs szlenget, lenyírta a haját a klasszikus, oldalra fésült Elvis-stílusra, és úgy mozgott, mint egy múlt századi szexszimbólum, akit épp bekapott a fájdalomgép. Nem volt könnyű menet, de megérte.
Lily James korábban a bájos, kicsit suta angol lány karakterek koronázatlan királynője volt. De amikor a „Pam & Tommy” forgatása megkezdődött, senki sem számított rá, hogy ő lesz az, aki megeleveníti Pamela Andersont és még kevésbé arra, hogy ilyen jól.
A sminkesek naponta több órát dolgoztak rajta, parókát viselt, mellprotézist kapott és a szemöldökét teljesen átformálták. A testbeszéde, a mimikája, a hangja, minden a kilencvenes évek legnagyobb szexikonját idézte.
A végeredmény pedig annyira meggyőző lett, hogy sokan csak a stáblista után jöttek rá, hogy ez nem egy Pamela Andersonról készült doksi, hanem Lily James játéka.
Barry Keoghan a Saltburn után a fél internetnek új crush-a lett, de ne felejtsük el: ő az a színész, aki bármikor képes teljesen átváltozni és nem mindig a szexi irányba. A Batman film végén felvillantott Joker-alakítása (még csak pár percig láttuk, de az is elég volt) egy olyan torz arcú, sebhelyes, groteszk figurát mutatott, hogy sokan el sem hitték, hogy ő van a maszk mögött.
A sminkcsapat órákat töltött az arcán, hogy ezt a torz, pszichotikus karaktert megalkossák, de Keoghan játéka is hozzáadott mind ehhez. A tekintete, a fejmozdulatai, a szájszöglet rángása… minden bizarr volt. Ez már nem csupán cosplay.
Emma Mackey a Sex Education óta az új generáció egyik legizgalmasabb arca – de amikor Greta Gerwig „Barbie” filmjében feltűnt, a legtöbben összekeverték Margot Robbie-val. Ez persze részben szándékos volt, de hogy Mackey mennyire profin hozta a kifogástalan babaarcot, az lenyűgöző.
Csakhogy közben Emma egy teljesen más filmet is forgatott: a „Emily” című kosztümös drámát, ahol Emily Brontë-t, az Üvöltő szelek íróját alakítja. És itt bizony semmi baba nem volt.
Sápadt arcbőr, szem alatti karikák, szigorú tekintet, kontyba szedett haj. Mackey úgy nézett ki, mint egy 1800-as évekbeli irodalmi remete, aki ha rád néz, megbánod, hogy nem olvastad el a
