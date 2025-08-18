Kaméleon a filmvásznon: 5 színész, akik felismerhetetlenül átalakultak egy szerep kedvéért

Az igazi színészi átváltozás nem csak a krokodilkönnyeken és Oscar-mosolyokon múlik. Néha a test az, ami a legnagyobb szerepet játssza, na de nem úgy. Elhagyott pizzák, napi háromszori edzés, parókák, tetoválások, hajszínek, sőt, néha egy kis pufi műhas. Hollywoodban semmi sem szent, ha egy jó szerepről van szó. Összegyűjtöttük azokat az újhullámos sztárokat, akik nem féltek kaméleonként változni és akiknek a rajongói kétszer is megnézték az IMDb-t, biztos, hogy őket látják-e.

Te felismered a színészt a képen?

Forrás: Northfoto

Kaméleonok Hollywoodban: 5 színész, akit alig ismertünk fel

A színészet ma már nemcsak lelki utazás, hanem testi extrém sport is. Ezek a sztárok nem elégedtek meg azzal, hogy „elhitessék” a karaktert, ők azzá váltak. És mi csak csendben kérdezzük: vajon hány személyi edző, sminkes, dietetikus és pszichológus van elrejtve ezek mögött a nagy átváltozások mögött? Mert az biztos, egy kaméleon sem dolgozik egyedül.

1. Sydney Sweeney – A szőke bombázóból bokszlegenda

Sydney Sweeney teljesen átalakult az új szerep kedvéért.

Forrás: Instagram/Sydney Sweeney

Ha eddig azt hitted, hogy a Euphoria sírós Cassie-je volt Sydney Sweeney határa, akkor készülj fel! A színésznő épp egy brutális fizikai és mentális átváltozáson megy keresztül, hogy eljátssza Christy Martint, az első női bokszolót, aki profi szerződést kapott a sportban.

Az életrajzi film miatt Sweeney szó szerint beállt a ringbe: nemcsak boksztechnikákat tanul, de kemény súlyzós edzések, napi kardiók és MMA-alapú mozgások is szerepelnek az edzéstervében. A Women's Health szerint nemcsak fizikailag volt kemény ez a felkészülés, de mentálisan is, hiszen a testével kapcsolatban rengeteg kritikát kapott a közösségi médiában.

2. Jacob Elordi – Elvisből hentes

Jacob Elordi még mindig sármos, de azért erősen megváltozott.

Forrás: Northfoto

Jacob Elordi az a típus, akire a legtöbben a Csókfülke vagy a Euphoria Nate-jeként emlékeznek. Az a magas, sötéthajú srác, akiről mindig azt gondoljuk, hogy most is épp valakit ghostol.

Aztán jött a „Priscilla”, Sofia Coppola Elvis-drámája, és Elordi konkrétan Elvis Presley-vé változott. Az arcvonásai, a haja, a hanghordozása, minden a Királyt idézte. De nem egy giccses Las Vegas-i utánzatként, hanem fájdalmasan emberi formában.

A színész több kilót hízott, elhagyta a kortárs szlenget, lenyírta a haját a klasszikus, oldalra fésült Elvis-stílusra, és úgy mozgott, mint egy múlt századi szexszimbólum, akit épp bekapott a fájdalomgép. Nem volt könnyű menet, de megérte.