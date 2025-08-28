Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A nonnacore újra hódít: az olasz nagyik ihlette retró stílus most mindenki kedvence

Getty Images - Marc Piasecki
selyemkendő nagymama olasz
Jónás Ágnes
2025.08.28.
Van valami ellenállhatatlanul bájos abban, ahogy az olasz nagyik – a nonnák – sétálnak az utcán fejkendővel a fejükön. Ez a kép nemcsak filmekből lehet ismerős – egy egész korszak szimbóluma is. Most a múlt hétköznapi darabjai újra divatba jönnek, naná, hogy olasz stílusban, és hát persze, hogy a hírességek is viselik! Mutatjuk, hogyan lett a nagyis kiegészítőből dolce vita hangulatot árasztó, nonnacore elnevezésű trend.

Az olasz nonnák sosem költekeztek feleslegesen: ha kellett, egy régi terítőből vagy függönyből készítettek kendőt maguknak. Az újragondolt nonnacore lényege pont ez: találd meg az olasz stílust a legegyszerűbb dolgokban! Nem kell hozzá sok, csak egy kis kreativitás, egy jó minőségű színes kendő, és máris olyan lehetsz, mintha egy ikonikus film jelenetéből léptél volna ki.

olasz stílus
Sophia Loren a nonnacore nevezetű olasz stílus előfutárának is tekinthető 
Forrás:  Getty Images

Nonnacore – Újragondolt olasz stílus, ami egyszerre nosztalgikus, játékos és modern

A nonnacore középpontjában a selyemkendő áll, amit a fejre kötve viselhetünk, épp úgy, ahogy évtizedekkel ezelőtt a nagymamáink. Az ’50-es években a kendők elsősorban praktikus célt szolgáltak. A háziasszonyok és a földeken dolgozó nők elsősorban azért viselték, mert a nyári napsütésben megóvta a fejet és a nyakat, így hosszú órák alatt sem égett le a bőrük. A por és a szél ellen is védelmet nyújtott, tisztán tartotta a hajat munka közben. Idővel a sztárok és a stylistok is felfedezték maguknak: Audrey Hepburn, Sophia Loren, Marilyn Monroe is imádták. Most a divatvilág és a hírességek ismét fantáziát látnak benne.

olasz stílus
Audrey Hepburn kedvenc kiegészítője újra trendi - Hódít a nonnacore olasz stílus, melyet a régi nagymamák ihlettek 
Forrás:  Getty Images

Az eredmény: egyszerre nosztalgikus és lehengerlően modern.  

A nonnacore ma egyfajta lassabb, nyugodtabb életstílust is megidéz. Arra hívja fel a figyelmet, hogy nem kell túlkomplikálni semmit, és hogy az elegancia gyakran abból fakad, ami kéznél van. 

Tehát, ha van egy szép kendőd, azzal már félig nonna vagy. Amennyiben mellé felveszel egy laza kardigánt, egy pöttyös ruhát, egy balerina cipőt, vagy egy sötét napszemüveget, teljes pompájában élheted át a nonnacore vibe-ot.

Hírességek, akik dolce vita hangulatot csempésznek a hétköznapjaikba

A nonnacore nem csak a TikTokon tarol – az A-listás hírességek is egymás után mutatják meg, hogyan lehet egyetlen kendővel új szintre emelni a megjelenést. Beyoncé és Hailey Bieber a nyaralásukon posztoltak kendős fotókat – ezek voltak az első képek, amik felrobbantották a netet. Rihanna egy Valentino selyemkendőt kötött a fejére, és azonnal ikonikus street style pillanatot teremtett Beverly Hillsben.

olasz stílus
Az olasz nonnacore stílus egyik izgalmas fajtája a turbán 
Forrás: Dave Benett Library

Elle Fanning a Cannes-i filmfesztiválon választott nonnacore ihletésű kendőt, Anya Taylor-Joy egy gyűrött hatású zöld fejfedővel jelent meg a Forma–1-en, és bebizonyította, hogy a retró és a modern tökéletesen megfér egymás mellett.

olasz stílus
Elle Fanningen tökéletesen mutat a virágmintás fejkendő modern olasz nonnacore stílusban megkötve 
Forrás: WireImage

Kim Kardashian saját kampányához előszeretettel használt fejkendőt, míg húga, Kendall Jenner egy Gucci fejfedővel mutatta meg, mennyire trendi lehet ez a klasszikus, nagymamás kiegészítő.

Nem tudod, hogyan vágj bele? Mutatunk néhány modern nonnacore-trükköt

  • A klasszikus olasz nagyis stílushoz nem kell mást tenned, mint háromszögbe hajtani a kedvenc kendőd. Ha ez megvan, helyezd a homlokodra, és kösd meg hátul, a tarkódnál. 
  • Ki ne hagyd az Audrey Hepburn-féle nonnacore eleganciát! Ugyanúgy készül, mint a klasszikus (háromszögbe hajtva), de a kötést vedd szorosabbra, majd pedig az egészet koronázd meg  egy oversize napszemüveggel. 
  • Bohém hangulatra vágysz? Csak lazán csomózd meg a kendőt, és hagyd, hogy a végei szabadon lengedezzenek a válladon.
  • Ha attól tartasz, hogy a szél miatt nem lesz tartós a kreációd, használj apró csatokat vagy hajtűket a rögzítéshez. 

A nonnacore egyszerre nosztalgikus, modern, játékos és elegáns. Egyetlen kendő számos módon használható, így ez egy fenntartható, pénztárcabarát és időtlen megoldás arra, hogy mindig kicsit különlegesebbnek érezd magad.

Sneakerek divatos változatban – milyen fazonokat és színeket viselünk idén?

A sneakerek mára nem csupán sportcipők, hanem a mindennapi öltözködés meghatározó darabjai is.

Margot Robbie antitrend nadrágja a tökéletes választás idén őszre: tündökölj 2010 ikonikus outfitjében!

A Margot Robbie által viselt bő szárú, magas derekú nadrág ősztől újra divatba jön. Éljenek a 2010-es évek!

Coco Chanel titkos szabályai: 5 dolog, amit minden nőnek tudnia kell a stílusról

Ő hozta el a női öltözködés forradalmát, egyben a modern divatot is megalapozta. Coco Chanel születésnapja alkalmából összegyűjtöttük az ikon 5 elengedhetetlen divatszabályát.



 



 

