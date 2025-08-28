A nonnacore újra hódít: az olasz nagyik ihlette retró stílus most mindenki kedvence

Az olasz nonnák sosem költekeztek feleslegesen: ha kellett, egy régi terítőből vagy függönyből készítettek kendőt maguknak. Az újragondolt nonnacore lényege pont ez: találd meg az olasz stílust a legegyszerűbb dolgokban! Nem kell hozzá sok, csak egy kis kreativitás, egy jó minőségű színes kendő, és máris olyan lehetsz, mintha egy ikonikus film jelenetéből léptél volna ki.

Sophia Loren a nonnacore nevezetű olasz stílus előfutárának is tekinthető

Forrás: Getty Images

Nonnacore – Újragondolt olasz stílus, ami egyszerre nosztalgikus, játékos és modern

A nonnacore középpontjában a selyemkendő áll, amit a fejre kötve viselhetünk, épp úgy, ahogy évtizedekkel ezelőtt a nagymamáink. Az ’50-es években a kendők elsősorban praktikus célt szolgáltak. A háziasszonyok és a földeken dolgozó nők elsősorban azért viselték, mert a nyári napsütésben megóvta a fejet és a nyakat, így hosszú órák alatt sem égett le a bőrük. A por és a szél ellen is védelmet nyújtott, tisztán tartotta a hajat munka közben. Idővel a sztárok és a stylistok is felfedezték maguknak: Audrey Hepburn, Sophia Loren, Marilyn Monroe is imádták. Most a divatvilág és a hírességek ismét fantáziát látnak benne.

Audrey Hepburn kedvenc kiegészítője újra trendi - Hódít a nonnacore olasz stílus, melyet a régi nagymamák ihlettek

Forrás: Getty Images

Az eredmény: egyszerre nosztalgikus és lehengerlően modern.

A nonnacore ma egyfajta lassabb, nyugodtabb életstílust is megidéz. Arra hívja fel a figyelmet, hogy nem kell túlkomplikálni semmit, és hogy az elegancia gyakran abból fakad, ami kéznél van.

Tehát, ha van egy szép kendőd, azzal már félig nonna vagy. Amennyiben mellé felveszel egy laza kardigánt, egy pöttyös ruhát, egy balerina cipőt, vagy egy sötét napszemüveget, teljes pompájában élheted át a nonnacore vibe-ot.

Hírességek, akik dolce vita hangulatot csempésznek a hétköznapjaikba

A nonnacore nem csak a TikTokon tarol – az A-listás hírességek is egymás után mutatják meg, hogyan lehet egyetlen kendővel új szintre emelni a megjelenést. Beyoncé és Hailey Bieber a nyaralásukon posztoltak kendős fotókat – ezek voltak az első képek, amik felrobbantották a netet. Rihanna egy Valentino selyemkendőt kötött a fejére, és azonnal ikonikus street style pillanatot teremtett Beverly Hillsben.