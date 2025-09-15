Járj nyitott szemmel! Manu Ríos és Will Poulter Budapestre érkezik

Budapest most tényleg sztárparádé helyszíne lesz! Manu Ríos, akit az Elit sorozatból ismerhetünk, és Will Poulter, a Családi üzelmek jóképű sztárja a fővárosba érkezik, hogy részt vegyenek a Rapture című középkori testhorror film forgatásán.

Will Poulter nem először forgat már Budapesten.

Forrás: GC Images

Manu Ríos és Will Poulter Budapestre érkeztek

A spanyol szívtipró Manu Ríos és a vígjátékok sztárja Will Poulter már Budapesten járkál, szóval nem árt nyitott szemmel járkálni mikor a villamoshoz mész. A fiatal színészek egy felkavaró horrorfilm miatt érkeztek hazánkba.

A történet egyébként a 14. században játszódik, egy angliai kolostorban, ahol a szerzeteseknek a pestis és az élőhalottak fenyegetésével kell szembenézniük. A hírek szerint, már előre komoly félelmet és izgalmat ígér a film.

Egyébként a két színész mellett Kit Connor is feltűnik majd a vásznon, így a fiatalgárda garantáltan elvarázsolja majd a nézőket.