Járj nyitott szemmel! Manu Ríos és Will Poulter Budapestre érkezik

2025. szept. 15., hétfő

Hajdú Viktória
2025.09.15.
Lányok, figyelem! Manu Ríos, az Elit sármos szívtiprója és Will Poulter, a Családi üzelmek titokzatos jóképűje Budapestre jön, hogy részt vegyenek egy izgalmas horrorfilm forgatásán.

Budapest most tényleg sztárparádé helyszíne lesz! Manu Ríos, akit az Elit sorozatból ismerhetünk, és Will Poulter, a Családi üzelmek jóképű sztárja a fővárosba érkezik, hogy részt vegyenek a Rapture című középkori testhorror film forgatásán.

Manu Ríos és Will Poulter Budapestre érkeztek

A spanyol szívtipró Manu Ríos és a vígjátékok sztárja Will Poulter már Budapesten járkál, szóval nem árt nyitott szemmel járkálni mikor a villamoshoz mész. A fiatal színészek egy felkavaró horrorfilm miatt érkeztek hazánkba.

A történet egyébként a 14. században játszódik, egy angliai kolostorban, ahol a szerzeteseknek a pestis és az élőhalottak fenyegetésével kell szembenézniük. A hírek szerint, már előre komoly félelmet és izgalmat ígér a film. 

Egyébként a két színész mellett  Kit Connor is feltűnik majd a vásznon, így a fiatalgárda garantáltan elvarázsolja majd a nézőket.

 

 

