Natalia Oreiro már Budapesten van – így készül a Sztárban Sztárra

2025.09.13.
Bár hivatalosan csak vasárnap este tűnik fel a Sztárban Sztár All Stars színpadán, Natalia Oreiro már pénteken megérkezett a magyar fővárosba. Az uruguayi világsztár hosszú, közel 24 órás utazás után landolt Ferihegyen, de fáradtságnak nyoma sem volt rajta. A reptéren lelkes rajongók várták, akik fotót és aláírást is kértek tőle.

A Vad angyal sztárja, Natalia Oreiro nem először jár Magyarországon: 25 évvel ezelőtt Lagzi Lajcsi meghívására érkezett hozzánk. Nem véletlen, hogy most is nagy várakozás előzi meg a szereplését a Sztárban Sztár All Stars zsűrijében.

Natalia Oreiro más Budapesten van
Natalia Oreiro más Budapesten van
Forrás: Borsonline

Natalia Oreiro Budapesten: a színésznő imádja a magyar fővárost

A színész-énekesnő minden alkalommal kiemeli, mennyire szereti a magyar fővárost és az itteni emberek vendégszeretetét - írja a Borsonline. Egy rajongó annyira imádta őt tinédzserként, hogy később a kislányát is róla nevezte el – a színésznő találkozott is a kis Nataliával, és közös fotót is készítettek.

Natalia Oreiro ezúttal szeretne időt szakítani arra is, hogy körbenézzen Budapesten, és bepótolja, amit legutóbbi látogatásakor elmulasztott: elárulta, hogy mindenképpen meg akarja kóstolni a gulyást. Programjában az interjúk mellett egy különleges találkozó is szerepel: Natalia Oreiro beszélgetett Joshi Bharattal, akinek párja, Kiss Virág volt annak idején Oreiro magyar nagja a Vad angyalban. A színésznő így 25 évvel később újra találkozhatott valakivel, aki kulcsszerepet játszott abban, hogy a sorozat ennyire közel került a magyar nézőkhöz.

Natalia Oreiro és Kiss Virág
Forrás: Borsonline

