Dallas-kvíz: tudtad, hogy Jockey neve igazából valami teljesen más volt?

A CBS eredetileg csak egy ötrészes minisorozatnak tervezte minden idők egyik legnépszerűbb televíziós sorozatát, a Dallast, ami végül összesen 13 évadot élt meg.

A Dallas népszerűsége elképesztő volt a 90-es években.

Forrás: CBS

Dallas-kvíz az igazi fekete öves Ewing-tudoroknak

Kevés dolog tud olyan libabőrt okozni nálunk, mint a Dallas ikonikus főcímdala, nem véletlenül: visszarepít egy olyan korba, amikor még az egész család összegyűlt esténként a televízió előtt és a kicsik a nagyokkal közösen nézték a ma már erősen 16-os karikás sorozatokat. Még nem volt streaming, nem voltak opciók, ezért az egész szomszédság ugyanazt nézte, másnap pedig kielemezték közösen az este történéseit, például Jockey Ewing ténykedéseit.

Talán pont ezért sokkal jobban figyeltünk az apró részletekre, amik még a mai napig olyan mélyen élnek bennünk, mint az első óvodai fellépésünk, ahol sírva kellett lecibálni bennünket a színpadról.

Ha úgy érzed, még mindig naprakész vagy a Ewing család élettörténetéből, és a legapróbb részletekig emlékszel a Dallas szereplőire, akkor legfőbb ideje, hogy teszteld magad!