Dallas-kvíz: tudtad, hogy Jockey neve igazából valami teljesen más volt?

Photo12 via AFP/Photos12.com - Collection Cinéma - Photo12 via AFP
sorozat Dallas kvíz
Nagy Kata
2025.09.12.
Nem létezett olyan ember a 90-es években Magyarországon, aki este 7-kor ne ült volna le a televízió elé, hogy végigkövethesse, miben mesterkedik éppen Jockey Ewing, vagy hányadik whiskey-nél tart délelőtt 11-kor Samantha. Ha te is igazi elvetemült Dallas-rajongó vagy, akkor ez az egyszerű kis kvíz egészen biztosan nem fog ki rajtad. Vagy mégis?

A CBS eredetileg csak egy ötrészes minisorozatnak tervezte minden idők egyik legnépszerűbb televíziós sorozatát, a Dallast, ami végül összesen 13 évadot élt meg. 

A Dallas sorozat szereplői
A Dallas népszerűsége elképesztő volt a 90-es években. 
Forrás: CBS

Dallas-kvíz az igazi fekete öves Ewing-tudoroknak 

Kevés dolog tud olyan libabőrt okozni nálunk, mint a Dallas ikonikus főcímdala, nem véletlenül: visszarepít egy olyan korba, amikor még az egész család összegyűlt esténként a televízió előtt és a kicsik a nagyokkal közösen nézték a ma már erősen 16-os karikás sorozatokat. Még nem volt streaming, nem voltak opciók, ezért az egész szomszédság ugyanazt nézte, másnap pedig kielemezték közösen az este történéseit, például Jockey Ewing ténykedéseit.

Talán pont ezért sokkal jobban figyeltünk az apró részletekre, amik még a mai napig olyan mélyen élnek bennünk, mint az első óvodai fellépésünk, ahol sírva kellett lecibálni bennünket a színpadról. 

Ha úgy érzed, még mindig naprakész vagy a Ewing család élettörténetéből, és a legapróbb részletekig emlékszel a Dallas szereplőire, akkor legfőbb ideje, hogy teszteld magad! 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/9 Melyik évben indult a sorozat?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/9 Mi Pamela Barnes Ewing leánykori vezetékneve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/9 Ki volt Lucy Ewing édesapja?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/9 Ki volt Cliff Barnes testvére?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/9 Ki lőtte le Jockey-t?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/9 Csak a magyarok hívták Jockey-nak a főszereplőt, mi volt az eredeti neve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/9 Hány ember nézte a világon a „Ki lőtte le Jocky-t?” epizódot?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/9 Ki volt a sorozat zenéjének szerzője?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/9 Ki volt Bobby Ewing felesége a sorozat elején?

 

Gyászol a filmvilág: elhunyt a Dallas sztárja

Alice Hirson, a Dallas és a Hetedik mennyország című sorozatok ismert színésznője 96 éves korában hunyt el. Halálhírét fia erősítette meg.

 

