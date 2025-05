Most jött a hír - Meghalt a Columbo és Clint Eastwood filmek legendás szereplője

A Columbo epizódjaiban is feltűnt színész még januárban halt meg, ám csak áprilisban temették el a Los Angeles-i Nemzeti Temetőben. James McEachin 94 éves volt. Karrierje során többek között Clint Eastwood filmjeiben és klasszikus televíziós sorozatokban is emlékezetes alakításokat nyújtott.

James McEachin, mint David Shore FBI-ügynök, James Garner, mint Jim Rockford A Rockford-aktákban

Forrás: NBCUniversal

James McEachin nem csak színész, író is volt

James McEachin pályafutása során számos ismert produkcióban szerepelt. A Clint Eastwooddal való közös munkái között szerepel a Bluff (1968), a Play Misty for Me (1971), az Every Which Way But Loose (1978) és a Sudden Impact (1983) című film is. Az amerikai televízió aranykorában szinte minden fontos sorozatban feltűnt: játszott többek között az All in the Family, Tenafly, Dragnet, It Takes a Thief, The Name of the Game, Mannix, The Wild Wild West, Hawaii Five-O és Ironside epizódjaiban. 1986 és 1995 között Ed Brock hadnagy szerepét formálta meg Raymond Burr és Hal Holbrook oldalán. A Matlock című sorozat első évadában Frank Daniels rendőrhadnagyként tűnt fel. A Rockford-akták című sorozatban David Shore FBI-ügynököt alakította, partnere James Garner volt. McEachin vendégszerepet vállalt olyan sorozatokban is, mint a Police Story, az Emergency!, a Columbo, a TJ Hooker, a St. Elsewhere, a Murder, She Wrote és a Hill Street Blues. Filmes és televíziós jelenléte mellett íróként is aktív volt: számos könyvet publikált élete során.