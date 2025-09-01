Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.01.
A Szikla is tiszteletét tette a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Dwayne Johnson rajongói döbbenten vették észre, hogy az izomkolosszus drasztikusan megváltozott az elmúlt hónapokban.

Hamarosan a nagyközönség számára is látható lesz Dwayne Johnson legújabb filmje a Zúzógép. A Szikla a világ egyik leghíresebb UFC-harcosát Mark Kerr-t személyesíti meg a filmben, aki miközben világhírűvé tette a sportágát, gyógyszerfüggővé vált. The Rock a filmszerep kedvéért újabb izomkötegeket pakolt magára, sőt még hajat is „növesztett", az arcát pedig felismerhetetlenre maszkírozták. Az első kritikák szerint a színész ebben az alkotásban a lehengerlő fizikuma mellett a drámai oldalát is megmutatta, és jó esélye van rá, hogy Oscar-jelölést zsebeljen be az alakításával. Dwayne Johnson rajongóit azonban nem az új film tartja lázban, hanem az, hogy a forgatások óta rendkívül lefogyott a sztár.

Dwayne Johnson a legújabb filmje kedvéért szinte felismerhetetlenné vált
Dwayne Johnson a legújabb filmje kedvéért szinte felismerhetetlenné vált
Forrás:  IMDb

Dwayne Johnson drasztikusan lefogyott a forgatások óta

Dwayne Johnson a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválra a film másik főszereplője Emily Blunt társaságában érkezett meg, és a kamerások nem tudták nem észrevenni, hogy a néhány hónappal ezelőtt még több mint 100 kilós izomkolosszus magához képest rendkívül soványan jelent meg a rendezvényen. Nem állítjuk, hogy nem rendelkezik továbbra is kidolgozott és hatalmas izmokkal a sztár, de nem lehet nem észrevenni, hogy drasztikus változást eszközölt a testén az elmúlt hónapokban. Úgy látszik, hogy követheti kollégája Dave Bautista példáját, aki több évtizednyi pankráció után úgy döntött, hogy ledobja magáról az izmait, és inkább egy egészséges, vékony testalkatot tart csak fent, amellyel nekivághat a drámaibb filmszerepeknek is.

@gala.fr #dwaynejohnson #therock #miumiu #mostra #onregardequoi ♬ SLIDE - Doechii

