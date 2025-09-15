Eric Dane is szerepelt volna az Emmy-díjátadón, de az állapota nem tette lehetővé

Idén ünnepli 20. születésnapját a világ egyik legismertebb kórházsorozata a Grace Klinika. A kerek évforduló kapcsán az Emmy-díjátadó szervezői úgy döntöttek, hogy a show két sztárját Eric Dane-t és Jesse Williams-t kérik fel, hogy ők adják át a legjobb rendezőnek járó lismerést a színpadon. A résztvevők és a nézők legnagyobb sajnálatára azonban az ALS-betegséggel diagnosztizált Eric Dane állapota nem tette lehetővé, hogy eljöjjön a díjátadóra, így Jesse Williams egyedül adta át a díjat.

A nagybeteg Eric Dane kihagyta az Emmy-díjátadót

Jesse nem felejtett el megemlékezni Eric Dane-ről a díjátadón

A PageSix számolt be róla, hogy bár nem jött hivatalos tájékoztatás arról, hogy a nagybeteg színész miért hagyta ki az Emmy-t, a díjátadó előtt Jesse egy interjúban a jókívánságait küldte a kollégájának és sejtelmesen arra utalt, hogy a barátja egészségügyi állapota nem tette lehetővé a megjelenését.

Csodálatosan éreztem magam végig a forgatások alatt, különösen Eric-kel szerettem együtt dolgozni. Úgy gondolom, hogy a műsorunk eddig is figyelemreméltó érzelmi, és értelmi hatással volt a rajongóira szerte a világon. Az én srácom (Eric Dane) egy hihetetlenül szilárd és erős ember. Úgy gondolom, hogy egy férfinak néha be kell látnia, hogy mikor kell vigyáznia magára, és egyensúlyban tartania az egészségügyi állapotát és a munkáját.

- utalt sejtelmesen a sztár arra, hogy miért hagyta ki Eric a díjátadót.