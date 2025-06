Eric Dane megtörte a csendet: ezekkel a tünetekkel kezdődött ALS betegsége

Egy interjúban mondta el Eric Dane, hogy mikor érezte a betegsége első tüneteit és miként reagált arra, amikor kiderült, mi baja van.

Eric Dane áprilisban osztotta meg a diagnózist a világgal

Forrás: FilmMagic

Eric Dane betegsége kézgyengeséggel indult

A Good Morning America című műsorban Diane Sawyer kérdéseire válaszolva a színész elmondta: körülbelül másfél évvel ezelőtt kezdte érezni az első tüneteket, amelyek később a diagnózishoz vezettek. „Elkezdtem gyengének érezni a jobb kezem, de nem foglalkoztam vele” – mondta. „Azt hittem, talán túl sokat nyomkodtam a telefonom, vagy egyszerűen csak elfáradt a kezem. De néhány héttel később észrevettem, hogy egyre rosszabb” – tette hozzá. Dane először kézspecialistákat keresett fel, majd két különböző neurológushoz is elment. A diagnózisra kilenc hónapnyi vizsgálatsorozat után került sor, amelyet a színész „kijózanítónak” nevezett. Elmondta, hogy a domináns – jobb – karja már nem mozog, és hozzátette, reméli, a balt még egy ideig használni tudja és nagyon fél attól, hogy majd a lábai következnek.

Kis híján megfulladt

A színész elmesélt egy hajókirándulást is, amelyen az egyik kamaszlányával vett részt. Elmondta, hogy amikor beugrott a vízbe, rádöbbent arra, hogy már nem képes biztonságosan úszni: „Nem tudtam úszni, és nem is tudtam elég energiát kifejteni ahhoz, hogy visszajussak a hajóhoz.” Elmondta, hogy talán ekkor, amikor a lánya húzta vissza a hajóra, értette meg a betegsége súlyosságát. „Sírva fakadtam, egyszerűen összetört a szívem” – idézte fel. „Dühös vagyok, mert az apámat elvették tőlem (A színész apja öngyilkosságot követett el, amikor Dane hétéves volt), amikor fiatal voltam, és most nagyon jó esély van arra, hogy a lányaim nagyon fiatalon maradnak apa nélkül” – nyilatkozta Dane.

Az ALS Szövetség meghatározása szerint az ALS progresszív, neurodegeneratív megbetegedés, amely az agy és a gerincvelő motoros idegsejtjeit érinti. A betegség az izommozgások irányításáért felelős idegsejtek pusztulásához vezet, ami végül a beszéd, a mozgás, az étkezés és a légzés képességének elvesztésével járhat. A betegségnek jelenleg nincs ismert gyógymódja.

