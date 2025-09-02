Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Meghalt a Farkasokkal táncoló Oscar-jelölt sztárja

gyász Graham Greene Farkasokkal táncoló
Meghalt a világhírű kanadai színész, akit a Farkasokkal táncoló című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelöléltek. Graham Greene 73 éves volt.

Legtöbben a Farkasokkal táncoló és a Villámszív című alkotásokból ismerhetjük a színészt. Graham Greene pályája során több rangos elismerésben is részesült. 

Graham Greene (Photo by M. Caulfield/WireImage for Turner Broadcasting System)
Meghalt Graham Greene 
Forrás: WireImage

Graham Greene egy ideje beteg volt

A hollywoodi színész közel öt évtizedes pályafutása alatt több száz filmben, televíziós sorozatban és színházi produkcióban tűnt fel. Vasárnap délután hunyt el egy torontói kórházban – közölte ügynöke. A halál okát nem hozták nyilvánosságra, de úgy tudni, Greene egy ideje beteg volt.

Oscar-díjra is jelölték

Graham Greene színészi pályája 1976-ban televíziós szerepekkel indult, majd 1983-ban debütált a Running Brave című sportdrámában. Két évvel később a Revolution című brit történelmi filmben tűnt fel. 

Az igazi áttörést Kevin Costner rendezői debütálása, az 1990-ben bemutatott Farkasokkal táncoló hozta meg számára. 

A western az év egyik legnagyobb bevételű filmje lett, hét Oscar-díjat nyert, Greene pedig Oscar-jelölést kapott a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. A díjat végül Joe Pesci nyerte el a Nagymenők című filmben nyújtott alakításáért. A színész később számos elismerést szerzett. 2000-ben Grammy-díjat kapott a legjobb gyermekeknek szóló spoken word album kategóriában a Listen to the Storyteller című lemezben való közreműködéséért. Ezen kívül Gemini-díjjal és Canadian Screen Awarddal is jutalmazták, és jelölték Independent Spirit Awardra is. Greene a Villámszív című filmben is emlékezetes alakítást nyújtott, onnan is sokan emlékezhetünk rá - írja a Mirror

