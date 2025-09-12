Most már hivatalos: érkezik a Hatalmas kis hazugságok harmadik évada

Szinte a semmiből érkezett a hír, hogy hamarosan elindul a Hatalmas kis hazugságok harmadik évadának forgatása.

Folytatást kap a Hatalmas kis hazugságok.

Forrás: arhiv

Jövőre visszatér a Hatalmas kis hazugságok

Az azonos című bestseller alapján készült Hatalmas kis hazugságok 8 évvel ezelőtt valósággal felrobbantotta a világot, nem véletlenül: olyan tűpontosan, mégis árnyaltan mutatta be a női lélek mélységeit, amire addig kevés példát láthattunk.

A sorozat első epizódja 2017-ben debütált és eredetileg csupán egy 8 részes minisorozatnak szánták, de olyan elképesztő népszerűségre tett szert pillanatok alatt, hogy szinte azonnal berendelték a második évadot.

A kritika is istenítette az alkotást, több Emmy-díjat is nyert a legjobb minisorozat, a legjobb női főszereplő (Nicole Kidman) és a legjobb női mellékszereplő (Laura Dern) kategóriákban. A második évadra sem fogyott el a kreativitás és a mondanivaló, sőt, a három főszereplő mellé egy igazi nagyágyút, Meryl Streepet is leigazolta az HBO.

A folytatás sikere is elképesztő volt: a kritikusok egekig magasztalták a forgatókönyvet, a csodás színészi játékot, az operatőri munkát, de még a zenét is.

Mindezek ellenére azonban évekig semmi hírt nem kaptunk a várva várt folytatástól és már kezdtük feladni a reményt, hogy valaha újra elmerülhetünk Celeste, Madeline és Jane történetében.

Készül a várva várt folytatás

A napokban azonban a semmiből robbant a hír, hogy végre valahára elkezdődtek a harmadik évad munkálatai és egy kis magyarázatot is kaptunk arra, hogy miért kellett hat évet várnunk erre a hírre: 2021-ben a sorozat egyik vezető producere, Jean-Mar Valée tragikus hirtelenséggel elhunyt, a stáb pedig nem érezte helyesnek a sorozat folytatását.

Most azonban a Mr. és Mrs. Smith alkotója, Francesca Sloane is csatlakozott az alkotói csapathoz, így új lendülettel kezdték meg az új évad munkálatait, az eredeti szereplőgárdával.

A premier jövő év végére várható és ismét a HBO-n tekinthetjük majd meg.