Most már hivatalos: érkezik a Hatalmas kis hazugságok harmadik évada

Nagy Kata
2025.09.12.
Csodás napra virradtunk, hölgyeim, ugyanis minden idők egyik legmegrendítőbb, ugyanakkor legszebb nőkről szóló sorozata visszatér: mutatunk mindent, amit a Hatalmas kis hazugságok harmadik évadáról tudni lehet!

Szinte a semmiből érkezett a hír, hogy hamarosan elindul a Hatalmas kis hazugságok harmadik évadának forgatása. 

Hatalmas kis hazugságok filmrészlet
Folytatást kap a Hatalmas kis hazugságok. 
Forrás: arhiv

Jövőre visszatér a Hatalmas kis hazugságok 

Az azonos című bestseller alapján készült Hatalmas kis hazugságok 8 évvel ezelőtt valósággal felrobbantotta a világot, nem véletlenül: olyan tűpontosan, mégis árnyaltan mutatta be a női lélek mélységeit, amire addig kevés példát láthattunk.

A sorozat első epizódja 2017-ben debütált és eredetileg csupán egy 8 részes minisorozatnak szánták, de olyan elképesztő népszerűségre tett szert pillanatok alatt, hogy szinte azonnal berendelték a második évadot. 

A kritika is istenítette az alkotást, több Emmy-díjat is nyert a legjobb minisorozat, a legjobb női főszereplő (Nicole Kidman) és a legjobb női mellékszereplő (Laura Dern) kategóriákban. A második évadra sem fogyott el a kreativitás és a mondanivaló, sőt, a három főszereplő mellé egy igazi nagyágyút, Meryl Streepet is leigazolta az HBO.

 A folytatás sikere is elképesztő volt: a kritikusok egekig magasztalták a forgatókönyvet, a csodás színészi játékot, az operatőri munkát, de még a zenét is.

Mindezek ellenére azonban évekig semmi hírt nem kaptunk a várva várt folytatástól és már kezdtük feladni a reményt, hogy valaha újra elmerülhetünk Celeste, Madeline és Jane történetében. 

Készül a várva várt folytatás

A napokban azonban a semmiből robbant a hír, hogy végre valahára elkezdődtek a harmadik évad munkálatai és egy kis magyarázatot is kaptunk arra, hogy miért kellett hat évet várnunk erre a hírre: 2021-ben a sorozat egyik vezető producere, Jean-Mar Valée tragikus hirtelenséggel elhunyt, a stáb pedig nem érezte helyesnek a sorozat folytatását. 

Most azonban a Mr. és Mrs. Smith alkotója, Francesca Sloane is csatlakozott az alkotói csapathoz, így új lendülettel kezdték meg az új évad munkálatait, az eredeti szereplőgárdával. 

A premier jövő év végére várható és ismét a HBO-n tekinthetjük majd meg. 

Miranda Priestly visszatér és dögösebb, mint valaha: így fest Meryl Streep Az ördög Pradát visel forgatásán

Készülj, divatvilág, mert Meryl Streep, akarom mondani Miranda Priestly nem nyugdíjba ment, hanem újratöltve tér vissza – és hozza magával a megszokott gyilkos pillantását is, amivel egy csapásra véget vethet a karrierednek.

Nicole Kidmant beárulták a gyerekszínészek: így viselkedett velük a színésznő a forgatásokon

A Crovetti ikrek csupán nyolc évesek voltak, amikor a színésznő karakterének fiait játszották a Hatalmas kis hazugságokban. Most elárulták, hogy hogyan viselkedett velük Nicole Kidman.

Alexander Skarsgard pénisze lázban tartja a Twitterezőket (18+)

Találgatják, hogy igazit vagy műszerszámot villantott

 

 

