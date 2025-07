Ezt nem vártuk jönni: folytatást kap Az ördög Pradát visel című film. A Meryl Streep főszereplésével készült kultfilmet 2006-ban forgatták le, és végül 20 éve kellett várnunk rá, de Hollywood zöld utat adott a film következő részének. Ezzel pedig nem ért véget a jó hírek sora, ugyanis kiderült, hogy több kulcsszereplő és színésznő is visszatér a mozivászonra a film kedvéért.

Meryl Streep és több A-listás színész is visszatér Az ördög Pradát visel második részében

Fotó: Northfot

Meryl Streep már biztos ott lesz az új film főszereplői között, de nem ő az egyetlen

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Meryl Streep és a film másik főszereplője Anne Hathaway is újra magára húzza a divatos kis kosztümjeit, de most kiderült, hogy nem csak ők térnek vissza a kultfilm régi stábjából. A life.hu TikTok-videójában összeszedtünk minden elérhető információt a készülő filmről, és azt is kiderítettük, hogy mikor kerül mozikba az új alkotás: